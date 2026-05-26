Бадоєв відреагував на чутки про його "роман" з Максом Барських (відео)

Український режисер Алан Бадоєв відреагував на слова психологині Наталії Холоденко, яка не прямо заговорила про ймовірний роман між ним та співаком Максом Барських.

Бадоєв після слів Холоденко на подкасті у Василя Тимошенка вийшов на звʼязок у своєму Instagram.

Бадоєв відповів Холоденко

"Слухайте, я тут почув про найвеличнішу психологиню України. Ну, розумієте, про кого я. Така собі жіночка. Бадьора. Хочу сказати, я надіюсь, ви ж до неї не ходите. От хто в неї може лікуватися? Думаю, що не потрібно до неї ходити. Тому що вона вас не вилікує. Краще підписуйтесь на мене, на Макса. Слухайте пісні, дивіться гарну творчість", — сказав на камеру режисер.

Бадоєв додав, що це врятує "кукуху", а Холоденко "якось придумає, як заробляти гроші".

Що наговорила Холоденко

Раніше на подкасті у Василя Тимошенка психологиня заговорила про ймовірність піар-роману між Дашею Квітковою та Нікітою Добриніним. Її співрозмовник запитав, як таке може бути, адже в них є син.

"А Бадоєв? Він живе все життя з "туманами". А двоє дітей", — заявила Холоденко.

Під цим вона мала на увазі Барських, адже одна з його популярних пісень має назву "Тумани" і він давно співпрацює з Бадоєвим.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Психологиня Наталія Холоденко впевнена, що шлюб Даші Квіткової та Нікіти Добриніна був спланованим комерційним проєктом, а не романтичною історією.

Режисер Алан Бадоєв поблокував "погані роти", які писали йому про сексуалізацію жінки у кліпі Макса Барських на пісню Mine.

Крім того, Барських та Бадоєв, які співпрацюють вже багато років, часто конфліктують щодо робочих питань.