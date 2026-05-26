Бадоев отреагировал на слухи о его "романе" с Максом Барских (видео)

Украинский режиссер Алан Бадоев отреагировал на слова психолога Натальи Холоденко, которая не прямо заговорила о вероятном романе между ним и певцом Максом Барских.

Бадоев после слов Холоденко на подкасте у Василия Тимошенко вышел на связь в своем Instagram.

Бадоев ответил Холоденко

"Слушайте, я тут услышал о величайшем психологе Украины. Ну, понимаете, о ком я. Такая себе женщина. Бодрая. Хочу сказать, я надеюсь, вы же к ней не ходите. Вот кто у нее может лечиться? Думаю, что не нужно к ней ходить. Потому что она вас не вылечит. Лучше подписывайтесь на меня, на Макса. Слушайте песни, смотрите хорошее творчество", — сказал на камеру режиссер.

Бадоев добавил, что это спасет "кукуху", а Холоденко "как-то придумает, как зарабатывать деньги".

Что наговорила Холоденко

Ранее на подкасте у Василия Тимошенко психолог заговорила о вероятности пиар-романа между Дашей Квитковой и Никитой Добрыниным. Ее собеседник спросил, как такое может быть, ведь у них есть сын.

"А Бадоев? Он живет всю жизнь с "туманами". А двое детей", — заявила Холоденко.

Под этим она имела в виду Барских, ведь одна из его популярных песен называется "Туманы" и он давно сотрудничает с Бадоевым.

