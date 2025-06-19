Макс Барских рассказал о скандалах с Аланом Бадоевым: что они не поделили

Украинский певец Макс Барских и клипмейкер Алан Бадоев, которые сотрудничают уже много лет, часто конфликтуют по рабочим вопросам.

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Барских для М1 рассказал, что благодарен Бадоеву, что тот умеет показать его разным. Впрочем, рабочие недоразумения все же случаются.

Знаменитый режиссер может придумать для исполнителя какой-то экспериментальный образ, в котором тому некомфортно. Из-за этого между ними возникают конфликты.

"Когда я понимал, что в каких-то экспериментальных образах я не чувствую, что это близко ко мне, поэтому могут возникать какие-то споры. Иногда Алан это понимает, иногда не понимает. Ему хочется красивую фэшн-картинку, а я понимаю, что у меня даже телодвижения и поведение становятся другими", — признался музыкант.

Более того, бывало такое, что они с Бадоевым так сильно ссорились, что едва не останавливали съемки клипа. Впрочем, дуэт таки находит общий язык.

Алан Бадоев Фото: Пресс-служба Алана Бадоева

"Если говорить честно, мы очень сильно с ним ссорились, когда снимали "Берега". Мне было очень сильно дискомфортно, я выходил из своей зоны комфорта. Не буду в подробностях, но у нас бывали такие конфликты, что мы едва не останавливали съемки клипа. Если мы не поссоримся во время съемочного процесса, клип не получается", — шутит музыкант.

Макс Барских в клипе "Берега" Фото: скриншот

Кто такой Алан Бадоев

Алан Бадоев — известный украинский режиссер, клипмейкер, продюсер, сценарист. Снял более 500 клипов для топ-артистов: Тина Кароль, Макс Барских, Kazka и другие. В частности, Бадоев создал документальный фильм "Довга доба", о войне в Украине, использовав более 3 000 видео от украинцев-очевидцев.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Макс Барских представил клип, который снял Алан Бадоев, на песню Stomach Butterfly из своего нового англоязычного альбома.

Барских задонатил примерно 100 тысяч долларов, которые получил от своих поклонников из России.

Кроме того, Алан Бадоев показал видео из-за кулис съемок клипа на песню Макса Барских и Артема Пивоварова "Так ніхто не кохав".