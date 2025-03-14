Макс Барских представил клип на сингл из нового англоязычного альбома (видео)

Новая песня Макса Барских поднимает тему ментального здоровья и жизнестойкости украинцев во время войны.

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Известный украинский певец Макс Барских представил клип на свой дебютный сингл "Stomach Butterfly" из своего нового англоязычного альбома. Песня служит смелым посланием артиста мировой аудитории – приглашением для всех, кто может почувствовать чистую искренность его слов и тонкое очарование его музыки, говорится в описании под видео.

Певец использует силу английского языка, чтобы наладить диалог с поклонниками по всему миру, привлекая внимание к неустанному пульсу жизни в украинских городах, даже перед лицом непреодолимых невзгод. По его словам, сейчас как никогда важно оставаться на связи с миром, который адаптировался к драматическим и мучительным событиям, разворачивающимся на украинской земле.

Выходу клипа передовала серия роликов, где молодые украинцы, которых зацепила война, рассказывают свои истории: о пережитой оккупации, потере близких, вынужденном переезде из родного дома.

Говоря о песне, Барских отметил, что она "обладает свойствами наполнять тело бабочками и исцелять раненую душу".

"Меня вдохновляют наши люди! Самой сильной стороной украинцев есть умение жить. Война не смогла сломить этот дух. Даже при постоянных обстрелах наши соотечественники продолжают строить свой путь, развиваться и любить. Я стараюсь, чтобы мир заметил именно эту силу. Хочу также напомнить, что следует заботиться о ментальном здоровье нашего народа – мы не сломанные, но очень хрупкие", – подчеркнул Макс.

Режиссером видеоработы стал культовый клипмейкер Алан Бадоев.

Ранее Фокус писал, что Макс Барских рассказал, как поступил с фанатами из РФ.