Макс Барських представив кліп на сингл із нового англомовного альбому (відео)

Нова пісня Макса Барських порушує тему ментального здоров'я та життєстійкості українців під час війни.

Related video

Відомий український співак Макс Барських представив кліп на свій дебютний сингл "Stomach Butterfly" зі свого нового англомовного альбому. Пісня слугує сміливим посланням артиста світовій аудиторії — запрошенням для всіх, хто може відчути чисту щирість його слів і тонку чарівність його музики, йдеться в описі під відео.

Співак використовує силу англійської мови, щоб налагодити діалог із шанувальниками в усьому світі, привертаючи увагу до невпинного пульсу життя в українських містах, навіть перед лицем непереборних негараздів. За його словами, зараз як ніколи важливо залишатися на зв'язку зі світом, який адаптувався до драматичних і болісних подій, що розгортаються на українській землі.

Виходу кліпу передувала серія роликів, де молоді українці, яких зачепила війна, розповідають свої історії: про пережиту окупацію, втрату близьких, вимушений переїзд з рідного дому.

Говорячи про пісню, Барських зазначив, що вона "має властивості наповнювати тіло метеликами і зцілювати поранену душу".

"Мене надихають наші люди! Найсильнішою стороною українців є вміння жити. Війна не змогла зломити цей дух. Навіть за постійних обстрілів наші співвітчизники продовжують будувати свій шлях, розвиватися і любити. Я намагаюся, щоб світ помітив саме цю силу. Хочу також нагадати, що слід дбати про ментальне здоров'я нашого народу — ми не зламані, але дуже тендітні", — наголосив Макс.

Режисером відеороботи став культовий кліпмейкер Алан Бадоєв.

Раніше Фокус писав, що Макс Барських розповів, як вчинив з фанатами з РФ.