Росіяни задонатили Україні $100 тисяч: Макс Барських розповів, як вчинив з фанатами з РФ

Співак скерував понад 200 тисяч доларів на підтримку українців, але половина цих коштів йому не належала. Він згадав, як "спустошував" банківські картки і прагнув допомогти усім.

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Український співак Макс Барських задонатив приблизно 100 тисяч доларів, які отримав від своїх прихильників з Росії. Деталями цієї історії він поділився в інтерв’ю на YouTube-каналі RAMINA.

Про гроші з квитків на концерти у РФ — з 52:34

Інтерв’юєрка запитала артиста, скільки грошей задонатили росіяни, придбавши квитки на його концерти. Йдеться про події, які розгорталися у 2022 році, на початку повномасштабної війни.

Барських скасував усі виступи, але гроші своїм фанатам з РФ за придбані квитки не повернув. У соцмережах він повідомляв, що віддасть усі кошти на гуманітарну допомогу Україні.

"Я не можу сказати точну суму, бо там були окрім цих грошей ще й мої гроші. Я на початку війни спустошував усі свої картки, щоб допомагати людям — всім, кому можу", — поділився співак.

Він зазначив, що усі гроші були "в купі" й надсилалися усім, хто потребував допомоги.

"Але там значна сума була. Думаю, що там було більш ніж 200 тисяч доларів. Саме тих грошей — десь близько ста, і ще десь 100 моїх", — додав Барських.

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