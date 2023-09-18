Макс Барських зізнався, що продовжує виконувати хіти російською

Артист зізнався, що "точково" співає російською, проте на критику громадськості не реагує.

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33-річний український співак Макс Барських заявив, що далі виконує свої хіти російською. Про це пише Insider.

У новому інтерв'ю артист розповів, що переклади пісень українською створювали прямо під час турне, а нові тексти він вчив на репетиціях та концертах.

"Якщо ще пів року тому мені здавалося абсолютно безглуздими перекладати свої давні хіти, то тепер я розумію, що треки з правильним перекладом не тільки зазвучали милозвучніше, вони набули нових сенсів, набагато цікавіших, ніж були в оригіналі", — зізнався уродженець Херсона.

Проте Барських також зізнався, що "точково" виконує старі хіти російською, і критика публіки його не турбує.

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Макс Барських

Раніше, у червні 2023, під час концерту в Кременчуці після виконання одного з хітів Макса Барських російською відвідувач заходу викликав поліцію.

"Помічаю, що чимало українців почали слухати мою музику після переходу на українську. Саме тому ми з командою вирішили повністю відмовитися від російськомовних пісень. З приводу хейту на концертах через те, що точково виконую російськомовні хіти – я не беру це близько до серця. Без диванних "критиканів" було б нудно жити", — розповідав музикант.

З початком повномасштабного російського вторгнення уродженець Херсона почав поступово переходити на українську мову в публічному просторі. В інтервʼю він зізнався, що важко висловлювати емоції у спілкуванні з близькими, проте він намагається комунікувати українською і вдома.

У вересні 2023 Барських випустив перший україномовний альбом "Зорепад". У нього увійшли як нові композиції, так і перекладені українською добре відомі хіти.

Макс Барських

Нагадаємо, Настя Каменських переклала свої хіти українською мовою.

Також Фокус писав про кліп на спільну пісню Наді Дорофєєвої та Макса Барських.