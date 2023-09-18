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Стиль життя

Макс Барських розкрив суму найбільшого заробітку (відео)

Макс Барських, Макс Барських найбільший гонорар, євген фешак, новорічні корпоративи, микола бортник, алан бадоєв
Фото: Max Barskih/Instagram | Макс Барських

Музикант відповів на запитання про карʼєру та особисте життя.

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33-річний український співак та композитор Макс Барських розкрив суму свого найбільшого заробітку. Напередодні уродженець Херсона відповів на запитання Євгена Фешака.

За словами виконавця, один його корпоратив оцінюється в суму близько 50 тисяч доларів, проте все може змінюватися від обставин виступу. А найбільші суми Барських отримував за новорічні корпоративи — близько 100 тисяч доларів.

Зокрема музикант зізнався, що святкує іменини на день Миколи, проте свято через зміну календаря переноситься. Адже справжня імʼя Барських — Микола Бортник.

На запитання про найгарніші форми в популярних жінок співак назвав імена теледіви Кім Кардашʼян та моделі Емілі Ратаковскі.

А найкращими друзями в першу чергу назвав режисера Алана Бадоєва та співачку Мішу Романову. Проте розповів, як конфліктував з Бадоєвим, коли той просив переодягнутися співака в жіночу сукню під час зйомок одного з кліпів.

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Макс Барських

На запитання про шкідливу звичку український музикант відповів, що не може кинути палити.

А щодо особистого життя, Барських сказав, що наразі не перебуває у стосунках.

Макс Барських

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Макс Барських приєднався до ЗСУ.

Також Фокус писав про реліз англомовної композиції Макса Барських після приєднання до польського лейблу.