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Стиль жизни

Макс Барских раскрыл сумму самого большого заработка (видео)

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Фото: Max Barskih/Instagram | Макс Барских

Музыкант ответил на вопросы о карьере и личной жизни.

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33-летний украинский певец и композитор Макс Барских раскрыл сумму своего самого большого заработка. Накануне уроженец Херсона ответил на вопросы Евгения Фешака.

По словам исполнителя, один его корпоратив оценивается в сумму около 50 тысяч долларов, однако все может меняться от обстоятельств выступления. А самые большие суммы Барских получал за новогодние корпоративы — около 100 тысяч долларов.

В частности, музыкант признался, что празднует именины на день Николая, однако праздник из-за смены календаря переносится. Ведь настоящее имя Барских — Николай Бортник.

На вопрос о самых красивых формах у популярных женщин певец назвал имена теледивы Ким Кардашьян и модели Эмили Ратаковски.

А лучшими друзьями в первую очередь назвал режиссера Алана Бадоева и певицу Мишу Романову. Однако рассказал, как конфликтовал с Бадоевым, когда тот просил переодеться певца в женское платье во время съемок одного из клипов.

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Макс Барских

На вопрос о вредной привычке украинский музыкант ответил, что не может бросить курить.

А что касается личной жизни, Барских сказал, что пока не состоит в отношениях.

Макс Барских

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Макс Барских присоединился к ВСУ.

Также Фокус писал о релизе англоязычной композиции Макса Барских после присоединения к польскому лейблу.