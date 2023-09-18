Макс Барских раскрыл сумму самого большого заработка (видео)

Музыкант ответил на вопросы о карьере и личной жизни.

Related video

33-летний украинский певец и композитор Макс Барских раскрыл сумму своего самого большого заработка. Накануне уроженец Херсона ответил на вопросы Евгения Фешака.

По словам исполнителя, один его корпоратив оценивается в сумму около 50 тысяч долларов, однако все может меняться от обстоятельств выступления. А самые большие суммы Барских получал за новогодние корпоративы — около 100 тысяч долларов.

В частности, музыкант признался, что празднует именины на день Николая, однако праздник из-за смены календаря переносится. Ведь настоящее имя Барских — Николай Бортник.

На вопрос о самых красивых формах у популярных женщин певец назвал имена теледивы Ким Кардашьян и модели Эмили Ратаковски.

А лучшими друзьями в первую очередь назвал режиссера Алана Бадоева и певицу Мишу Романову. Однако рассказал, как конфликтовал с Бадоевым, когда тот просил переодеться певца в женское платье во время съемок одного из клипов.

Важно

Надя Дорофеева и Макс Барских представили зажигательный клип на совместную песню (видео)

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Макс Барских

На вопрос о вредной привычке украинский музыкант ответил, что не может бросить курить.

А что касается личной жизни, Барских сказал, что пока не состоит в отношениях.

Макс Барских

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Макс Барских присоединился к ВСУ.

Также Фокус писал о релизе англоязычной композиции Макса Барских после присоединения к польскому лейблу.