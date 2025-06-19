Макс Барських розказав про скандали з Аланом Бадоєвим: що вони не поділили

Український співак Макс Барських та кліпмейкер Алан Бадоєв, які співпрацюють вже багато років, часто конфліктують щодо робочих питань.

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Барських для М1 розповів, що вдячний Бадоєву, що той вміє показати його різним. Втім, робочі непорозуміння все ж таки трапляються.

Знаменитий режисер може вигадати для виконаця якийсь експериментальний образ, у якому тому некомфортно. Через це між ними виникають конфлікти.

"Коли я розумів, що в якихось експериментальних образах я не відчуваю, що це близько до мене, тому можуть виникати якісь суперечки. Іноді Алан це розуміє, іноді не розуміє. Йому хочеться гарну фешн-картинку, а я розумію, що у мене навіть рухи тіла і поведінка стають іншими", — зізнався музикант.

Ба більше, бувало таке, що вони з Бадоєвим так сильно сварилися, що ледь не зупиняли зйомки кліпу. Втім, дует таки знаходить спільну мову.

Алан Бадоєв Фото: Пресс-служба Алана Бадоева

"Якщо говорити чесно, ми дуже сильно з ним сварилися, коли знімали "Береги". Мені було дуже сильно дискомфортно, я виходив зі своєї зони комфорту. Не буду в подробицях, але у нас бували такі конфлікти, що ми ледь не зупиняли зйомки кліпу. Якщо ми не посваримося під час знімального процесу, кліп не вдається", — жартує музикант.

Макс Барських у кліпі "Береги" Фото: скріншот

Хто такий Алан Бадоєв

Алан Бадоєв — відомий український режисер, кліпмейкер, продюсер, сценарист. Зняв понад 500 кліпів для топартистів: Тіна Кароль, Макс Барських, Kazka та інші. Зокрема, Бадоєв створив документальний фільм "Довга доба", про війну в Україні використавши понад 3 000 відео від українців-очевидців.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Макс Барських представив кліп, який зняв Алан Бадоєв, на пісню Stomach Butterfly зі свого нового англомовного альбому.

Барських задонатив приблизно 100 тисяч доларів, які отримав від своїх прихильників з Росії.

Крім того, Алан Бадоєв показав відео з-за лаштунків зйомок кліпу на пісню Макса Барських і Артема Пивоварова "Так ніхто не кохав".