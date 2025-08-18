На Алана Бадоева "набросились" из-за провокационной танцовщицы в клипе Макса Барских (видео)

Режиссер Алан Бадоев поблокировал "плохие рты", которые писали ему о сексуализации женщины в клипе Макса Барских на песню Mine и возмущались, почему танцовщица без нижнего белья репетирует у него дома.

Накануне известный клипмейкер показал закулисье съемок клипа, репетиция которого с танцовщицей состоялась у него дома. В Instagram Бадоев поделился кадрами танцев Марии Боржковой, чем нарвался на критику.

Клип на песню Макса Барских Mine

"Приглашаю вас за кулисы создания клипа Mine. Наша первая примерка! Я искренне люблю эту работу, потому что она объединила вокруг меня самых дорогих людей. Спасибо, Мари — для нас с Максом ты стала настоящей музой. Одаренная, харизматичная, раскованная и невероятно магнетическая. Работать с тобой — как пить свежую воду: легко и по-настоящему освежает!" — написал режиссер.

Не обошлось без хейта. Пользователи сети обратили внимание на то, что девушка танцевала вроде бы без нижнего белья:

"Грустно. Эта красивая картинка нравится и подросткам и взрослым потому что цепляет инстинкты... Печально. Потому что продается до сих пор сексуализация женственности, а потом общество возмущается Дубайскими эскортницами с выбитыми зубами и сломанными костями... Грустно, потому что за этой красивой картинкой нет ничего, пусто".

"Девушка класс, искусство супер, танцы тоже. Но почему без трусов?".

"Больно смотреть на украинский шоу-бизнес, ничего хорошего не создается, один разврат. Обидно".

"А почему мужчин так не сексуализируют? Почему такая несправедливость? Клип может быть классно снят, даже гениально, но у нас сейчас другая реальность и другая осознанность. Почему мы до сих пор эксплуатируем женское тело?".

Между тем сама Мария в комментариях поблагодарила Бадоева за сотрудничество: "Я очень благодарна за эту возможность и доверие. Искренним сердцем люблю, ценю и верю в то, что создает наша команда. Честь быть в твоем кадре, Алан. Люблю тебя. Спасибо!".

Реакция танцовщицы

В своем Instagram танцовщица прокомментировала хейт людей относительно ее образа.

"Такие комментарии пишут только неуверенные и глубоко обиженные женщины. То, о чем они говорят и как именно это делают, свидетельствует лишь об их ограниченности, поверхностности и невежестве. Когда среди всей созданной красоты, огромного труда и смысла, вложенного в клип, единственное, о чем может думать человек, это "есть ли там белье", говорит лишь о его неспособности видеть, чувствовать и наслаждаться прекрасным", — написала Мария.

Мария Боржкова отреагировала на хейт Фото: Instagram

