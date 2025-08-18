На Алана Бадоєва "накинулись" через провокаційну танцівницю у кліпі Макса Барських (відео)

Режисер Алан Бадоєв поблокував "погані роти", які писали йому про сексуалізацію жінки у кліпі Макса Барських на пісню Mine і обурювались, чому танцівниця без спідньої білизни репетирує в нього вдома.

Напередодні відомий кліпмейкер показав залаштунки зйомок кліпу, репетиція якого з танцівницею відбулася в нього вдома. В Instagram Бадоєв поділився кадрами танців Марії Боржкової, чим нарвався на критику.

Кліп на пісню Макса Барських Mine

"Запрошую вас за лаштунки створення кліпу Mine. Наша перша примірка! Я щиро люблю цю роботу, бо вона об’єднала навколо мене найдорожчих людей. Дякую, Марі — для нас із Максом ти стала справжньою музою. Обдарована, харизматична, розкута й неймовірно магнетична. Працювати з тобою — як пити свіжу воду: легко й по-справжньому освіжає!" — написав режисер.

Не обійшлося без хейту. Користувачі мережі звернули увагу на те, що дівчина танцювала начебто без спідньої білизни:

"Сумно. Ця гарна картинка подобається і підліткам і дорослим бо чіпляє інстинкти… Сумно. Бо продається ще й досі сексуалізація жіночності, а потім суспільство обурюється Дубайськими ескортницями з вибитими зубами та зламаними кістками… Сумно, бо за цією красивою картинкою немає нічого, порожньо".

"Дівчина клас, мистецтво супер, танці теж. Але чому без трусів?".

"Боляче дивитися на український шоу-бізнес, нічого гарного не створюється, один розврат. Прикро".

"А чому чоловіків так не сексуалізують? Чому така несправедливість? Кліп може бути класно знятий, навіть геніально, але у нас зараз інша реальність та інша усвідомленість. Чому ми і досі експлуатуємо жіноче тіло?".

Тим часом сама Марія в коментарях подякувала Бадоєву за співпрацю: "Я дуже вдячна за цю можливість та довіру/ Щирим серцем люблю, ціную та вірю в те, що створює наша команда. Честь бути у твоєму кадрі, Алане. Люблю. Дякую!".

Реакція танцівниці

У своєму Instagram танцівниця прокоментувала хейт людей щодо її образу.

"Такі коментарі пишуть лише невпевнені та глибоко ображені жінки. Те, про що вони говорять і як саме це роблять, свідчить лише про їхню обмеженість, поверхневість та невігластво. Коли серед усієї створеної краси, величезної праці і змісту, вкладеного в кліп, єдине, про що може думати людина, це "чи є там білизна", говорить лише про її нездатність бачити, відчувати й насолоджуватися прекрасним", — написала Марія.

Марія Боржкова відреагувала на хейт Фото: Instagram

