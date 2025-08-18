На Алана Бадоєва "накинулись" через провокаційну танцівницю у кліпі Макса Барських (відео)
Режисер Алан Бадоєв поблокував "погані роти", які писали йому про сексуалізацію жінки у кліпі Макса Барських на пісню Mine і обурювались, чому танцівниця без спідньої білизни репетирує в нього вдома.
Напередодні відомий кліпмейкер показав залаштунки зйомок кліпу, репетиція якого з танцівницею відбулася в нього вдома. В Instagram Бадоєв поділився кадрами танців Марії Боржкової, чим нарвався на критику.
"Запрошую вас за лаштунки створення кліпу Mine. Наша перша примірка! Я щиро люблю цю роботу, бо вона об’єднала навколо мене найдорожчих людей. Дякую, Марі — для нас із Максом ти стала справжньою музою. Обдарована, харизматична, розкута й неймовірно магнетична. Працювати з тобою — як пити свіжу воду: легко й по-справжньому освіжає!" — написав режисер.
Не обійшлося без хейту. Користувачі мережі звернули увагу на те, що дівчина танцювала начебто без спідньої білизни:
- "Сумно. Ця гарна картинка подобається і підліткам і дорослим бо чіпляє інстинкти… Сумно. Бо продається ще й досі сексуалізація жіночності, а потім суспільство обурюється Дубайськими ескортницями з вибитими зубами та зламаними кістками… Сумно, бо за цією красивою картинкою немає нічого, порожньо".
- "Дівчина клас, мистецтво супер, танці теж. Але чому без трусів?".
- "Боляче дивитися на український шоу-бізнес, нічого гарного не створюється, один розврат. Прикро".
- "А чому чоловіків так не сексуалізують? Чому така несправедливість? Кліп може бути класно знятий, навіть геніально, але у нас зараз інша реальність та інша усвідомленість. Чому ми і досі експлуатуємо жіноче тіло?".
Тим часом сама Марія в коментарях подякувала Бадоєву за співпрацю: "Я дуже вдячна за цю можливість та довіру/ Щирим серцем люблю, ціную та вірю в те, що створює наша команда. Честь бути у твоєму кадрі, Алане. Люблю. Дякую!".
Реакція танцівниці
У своєму Instagram танцівниця прокоментувала хейт людей щодо її образу.
"Такі коментарі пишуть лише невпевнені та глибоко ображені жінки. Те, про що вони говорять і як саме це роблять, свідчить лише про їхню обмеженість, поверхневість та невігластво. Коли серед усієї створеної краси, величезної праці і змісту, вкладеного в кліп, єдине, про що може думати людина, це "чи є там білизна", говорить лише про її нездатність бачити, відчувати й насолоджуватися прекрасним", — написала Марія.
