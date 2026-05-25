Холоденко заговорила про "роман" Барських та Бадоєва: співак різко відреагував (фото)

Український співак Макс Барських відрегував на слова популярної психологині та блогерки Наталії Холоденко про ймовірні стосунки між ним та режисером Аланом Бадоєвим.

Артист опублікував реакцію в розповідях на своїй сторінці в Instagram.

"Сподіваюсь, нормальні люди не сприймають серйозно цю аферистку, недопсихологиню. Шо воно меле? Хайпожерка!" — написав Макс, додавши скріншот з того самого подкасту.

Наталя Холоденко на подкасті в Тимошенка Фото: Instagram

Що наговорила Холоденко

Раніше на подкасті у Василя Тимошенка блогерка заговорила про ймовірність піар-роману між Дашею Квітковою та Нікітою Добриніним. Ведучий запитав, як таке може бути, адже в колишнього подружжя є син.

"А Бадоєв? Він живе все життя з "туманами". А двоє дітей", — сказала Холоденко.

Під цим вона мала на увазі Макса Барських, одна з популярних пісень якого має назву "Тумани".

Тимошенко і Холоденко Фото: YouTube

Холоденко на слова Барських наразі не відреагувала.

