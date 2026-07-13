Похудевшая Наталья Холоденко показала фигуру в нижнем белье (фото)

Психолог и инфлюенсерша опубликовала в Instagram ролик, в котором появилась перед камерой в нижнем белье без какой-либо обработки или украшений. На такой откровенный шаг она решалась годами, борясь с собственными комплексами и давлением стереотипов относительно внешности.

Наталья Холоденко, которая недавно оказалась в центре скандала с Барскими и Бадоевым, сфотографировалась перед зеркалом в комплекте светлого нижнего белья, отдельно подчеркнув, что показывает себя именно "в трусах" — без ретуши и прикрас. Публикация в Instagram стала для неё своеобразным испытанием, которое она решила пройти сознательно.

Психолог призналась, что на протяжении многих лет сталкивалась с повышенным вниманием к своей фигуре, и именно это побудило её снять видео.

"Я в трусах. И это так страшно. Но я так хочу, чтобы люди перестали бояться. Если я это сделаю, то, возможно, кто-то тоже решится", — рассказала Холоденко.

Відео дня

Она добавила, что активно занимается спортом и считает себя человеком со спортивным телосложением.

Диагноз у Холоденко

Ранее Наталья рассказала, что с детства страдает сахарным диабетом второго типа — этот диагноз ей поставили ещё в 12 лет. Именно из-за болезни немецкие врачи официально прописали ей препарат, который применяется для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом второго типа.

"У меня диабет второго типа. Он у меня с 12 лет, возможно, с рождения. Мне официально прописали "Оземпик" в Германии. Я даже колола его где-то четыре месяца, но я очень несистематична, поэтому сама бросила это. Я почувствовала, что он оказывает антидепрессивное действие. Я стала спокойнее и в отношении еды, и эмоционально", — рассказывала психолог.

Холоденко колола себе "Оземпик" Фото: Instagram

Холоденко подчеркивала, что принимала препарат исключительно по медицинским показаниям, а не для похудения, как это делают некоторые звезды. Впрочем, она признала, что во время курса у нее заметно снизился аппетит.

Врачи предупреждают, что применение "Оземпика" без соответствующих медицинских показаний опасно — препарат может вызвать побочные эффекты и серьезные осложнения для здоровья.

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