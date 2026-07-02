Оля Цибульська схудла на 12 кілограмів: який вигляд тепер має співачка (фото)

Українська зірка вразила шанувальників помітним схудненням, скинувши 12 кілограмів. Артистка відверто розповіла, як зміна режиму та тренування допомогли їй досягти бажаного результату.

За словами Олі у проєкті "Наодинці з Гламуром", її шлях до нової форми розпочався абсолютно випадково під час гастролей у США, де вона виступала для української діаспори. Через сильний джетлаг артистка не могла нормально харчуватися вдень, а їсти вночі було незручно, тому вона знайшла просте рішення — замінила вечері на протеїнові коктейлі.

Оля Цибульська скинула 12 кілограмів Фото: Instagram

Ця звичка настільки прижилася, що виконавиця продовжила дотримуватися такого раціону і після повернення додому.

Результати та плани на майбутнє

Наразі вага співачки становить 59 кілограмів замість колишніх 71, проте зупинятися на досягнутому вона не планує.

"Я хочу ще хоча б мінус 4 кг, бо на сцені важкувато. Ще відчуваю, що я така важкувата", — поділилася Оля.

Відео дня

Так Оля Цибульська виглядала в лютому 2025 року Фото: Instagram

Окрім змін у харчуванні, тримати тіло в тонусі зірці допомагає активний спорт:

Пілатес — двічі на тиждень (артистка займається вже понад три місяці).

Силові тренування — які вона нещодавно додала до свого графіку.

Завдяки комплексному підходу Цибульська наразі почувається чудово та сповнена енергії.

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