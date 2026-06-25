Схудлу фіналістку "Зважені та щасливі" тепер не впізнати (фото)

Через два дні після фіналу популярного шоу Магда Димид опинилася на операційному столі – їй видалили жовчний міхур. Поки мільйони глядачів стежили за її трансформацією на 65 кілограмів, за лаштунками розгорталася зовсім інша історія.

Магда Димид, фіналістка "Зважених і щасливих", заявила, що після операції список обмежень у харчуванні лише розширився. Смажене, жирне, солодке – під забороною. З алкоголю – максимум келих вина або 50 грамів міцного, і то рідко. Жінка розповіла, як їй вдалося пережити цей період, в інтерв'ю Ксенії Щербач.

Особисте життя Магди

Приблизно через місяць після фіналу Магда почала стосунки з хлопцем, з яким познайомилася на християнському сайті знайомств. Показово, що він спершу навіть не здогадувався, що зустрічається з медійною особою.

Магда Димид, фіналістка "Зважених і щасливих" Фото: Instagram

Свій Instagram вона йому не давала. Хлопець сам знайшов її сторінку і, за словами Магди, публічність радше відштовхнула, ніж приваблювала його.

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Стосунки завершилися через ревнощі. Причиною став тренер Олексій Новіков – стронгмен і найсильніша людина світу, з яким Магда активно спілкувалася після шоу. Вона стверджує, що між ними виключно дружба і робочий контакт.

Магді Димид важко побудувати стосунки Фото: Instagram

"Він мене кинув, тому що приревнував до Олексія. Можливо, він чесно собі зізнався, що не готовий мене ділити з якимись іншими чоловіками", – зазначає жінка.

Страх набрати вагу знову

Магда каже, що невміння переживати стрес без їжі було головною причиною, чому вона взагалі прийшла на "Зважені та щасливі".

Магда каже, що не вміла переживати стрес без їжі Фото: Instagram

"Я не вмію з проблемами давати собі раду, я їх просто заїдаю і думаю, що вони зникли", – пояснює вона.

Після зриву з'явився і страх, що без зовнішніх обставин, які змінили її спосіб життя, вона б не втримала результат. Зараз Магда навчилася більш усвідомлено ставитися до своїх звичок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

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