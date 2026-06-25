Похудевшую финалистку шоу "Зважені та щасливі" теперь не узнать (фото)

Через два дня после финала популярного шоу Магда Димид оказалась на операционном столе — ей удалили желчный пузырь. Пока миллионы зрителей следили за её похудением на 65 килограммов, за кулисами разворачивалась совсем другая история.

Магда Димид, финалистка шоу "Зважені і щасливі", заявила, что после операции список ограничений в питании только расширился. Жареное, жирное, сладкое – под запретом. Из алкоголя – максимум бокал вина или 50 граммов крепкого, и то редко. Женщина рассказала, как ей удалось пережить этот период, в интервью Ксении Щербач.

Личная жизнь Магды

Примерно через месяц после финала Магда начала встречаться с парнем, с которым познакомилась на христианском сайте знакомств. Показательно, что он сначала даже не догадывался, что встречается с медийной личностью.

Магда Димид, финалистка шоу "Зважені і щасливі" Фото: Instagram

Она не давала ему свой Instagram. Парень сам нашел ее страницу и, по словам Магды, публичность скорее оттолкнула его, чем привлекла.

Відео дня

Отношения закончились из-за ревности. Причиной стал тренер Алексей Новиков — стронгмен и самый сильный человек в мире, с которым Магда активно общалась после шоу. Она утверждает, что между ними исключительно дружба и рабочие отношения.

Магде Димид трудно наладить отношения Фото: Instagram

"Он меня бросил, потому что позавидовал Алексею. Возможно, он честно признался себе, что не готов делить меня с какими-то другими мужчинами", — отмечает женщина.

Страх снова набрать вес

Магда говорит, что неспособность справляться со стрессом без еды стала главной причиной, по которой она вообще пришла на шоу "Зважені і щасливі".

Магда говорит, что не умела справляться со стрессом без еды Фото: Instagram

"Я не умею справляться с проблемами, я просто заедаю их и думаю, что они исчезли", — объясняет она.

После срыва появился и страх, что без внешних обстоятельств, изменивших ее образ жизни, она бы не сохранила достигнутый результат. Сейчас Магда научилась более осознанно относиться к своим привычкам.

Напомним, ранее Фокус писал:

Кто победил в шоу "Холостяк", 14-й сезон. По итогам решающего эпизода шоу главный герой Тарас Цимбалюк сделал свой окончательный выбор.

10-й сезон шоу "Зважені і щасливі" завершился громкой победой Вячеслава Грабового, который получил главный приз — 300 тысяч гривен.

Кроме того, бывший участник шоу "Холостяк" раскритиковал артистов, которые перепевают русскоязычные треки на украинском языке.