Найвідоміша в світі телеведуча схудла на 36 кг: зараз її не впізнати (фото)

Легендарна американська телеведуча Опра Вінфрі вразила шанувальників феноменальним схудненням, скинувши близько 36 кілограмів. Своєю оновленою неймовірною фігурою 72-річна медіамагнатка похизувалася під час першого в житті візиту до Канн, де її поява викликала справжній фурор.

Опра Вінфрі вперше відвідала знамените місто на Лазуровому узбережжі Франції задля участі у міжнародному фестивалі креативності "Каннські леви" (Cannes Lions), де їй вручать почесну нагороду LionHeart Award, пише Radar Online.

Для свого виходу зірка обрала вишуканий дизайнерський одяг від Schiaparelli загальною вартістю 7 200 доларів: темно-сині штани-ковбой за 3 700 доларів та білу футболку-поло з фірмовим пірсингом за 2 500 доларів. Вбрання ідеально підкреслило її неймовірно тонку талію.

Опра Вінфрі схудла на 36 кілограм Фото: Instagram

Телеведуча опублікувала відео у своєму Instagram, де щиро захоплювалася краєвидами.

"Усе життя ти чуєш про Французьку Рив'єру, і ось тепер я дійсно тут. Це довгий шлях від Костюшко до Канн", — зазначила Опра, згадуючи своє скромне дитинство у маленькому містечку штату Міссісіпі. Вона назвала перебування тут "благословенням" та "привілеєм".

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Секрет схуднення: ліки як порятунок від сорому

Чутки про те, що Вінфрі худне за допомогою сучасних медичних препаратів, з'явилися ще у 2023 році. Згодом зірка відкрито зізналася, що використовує ліки класу GLP-1 (які зазвичай застосовують для лікування діабету та ожиріння) у своїй багаторічній боротьбі з вагою.

Опра Вінфрі вражає своїм виглядом Фото: Instagram

Опра назвала цей препарат "подарком": "Це як дар, а не щось таке, за чим варто ховатися і через що знову бути висміяною. Я остаточно покінчила із соромом з боку інших людей і, особливо, з боку самої себе".

Телеведуча також згадала, як ще десять років тому вона впадала б у "спіраль сорому" від однієї думки про необхідність носити дизайнерський одяг у колишній вазі, адже тоді речі з вішалок їй просто не підходили. Тепер же можливість одягатися у світові бренди вона називає "справжньою насолодою".

Реакція мережі

Користувачі TikTok та Instagram залишилися у повному захваті від нового вигляду зірки. Під її публікаціями з'явилися тисячі компліментів:

"Я так рада бачити Леді О, яка живе своїм найкращим життям у бажаній вазі… вона боролася з цим роками".

"Вона виглядає просто розкішно. Мені подобається ця нова версія неї".

"Фантастична фігура! Хто ця Опра?" — дивуються фанати.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Опра Вінфрі зі сльозами на очах поділилася давнім болем.

Ведуча вибачилася перед своєю аудиторією за пропаганду дієт.

Крім того, зірка купила дуже багато землі на Гаваях, розлютивши місцевих жителів.