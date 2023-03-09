Опра Вінфрі купила дуже багато землі на Гаваях, розлютивши місцевих жителів

Відома телеведуча скупила 352 га землі на гавайському острові Мауї за 6,6 мільйона доларів.

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Опра Вінфрі купила 870 акрів (352 гектари) на гавайському острові Мауї за 6,6 мільйона доларів — на додачу до 100 акрів (100 гектарів), якими вона вже володіє, і обурила місцевих жителів. Вони протестують проти того, щоб селебриті на зразок неї або Марка Цукерберга скуповували їхню землю. Про це пише Daily Mail.

До того ж мешканці обурені тим, що мільярдери на кшталт Вінфрі чи Цукерберга завищують ціни для місцевих жителів у штаті Алоха.

Опра, чий власний капітал оцінюється від 2,5 до 3 мільярдів доларів, є однією з кількох мільярдерів, які скуповували ділянки землі на Гаваях.

Опра Вінфрі на Гаваях

Марка Цукерберга, засновника Facebook зі статками майже 70 мільярдів доларів, звинувачують у спробі "колонізувати" райський острів Кауаї, де, як вважається, йому належить не менш ніж 1400 акрів (566 гектарів) землі — більше, ніж у місцевого уряду.

Опра купила свої останні ділянки землі на ранчо "Улупалакуа", яке належить відомій родині Ердман. Наміри Опри щодо ділянки незрозумілі, але, згідно з її вебсайтом, вона раніше купила землю, щоб захистити її від забудови.

Опра володіє ранчо на Гаваях понад 10 років, а сама вона неодноразово говорила, що закохалася в цей штат ще 20 років тому. Вона постійно проводить тут час разом із друзями, у тому числі й із телеведучою Гейл Кінг.

А Цукерберг, скуповуючи землю на Гаваях, зазнав жорсткої критики.

Було запущено петицію, щоб "перешкодити Марку Цукербергу колонізувати Кауаї", і вона набрала понад мільйон підписів — у тринадцять разів більше за населення острова.

Сільськогосподарські угіддя, що належать зараз Цукербергу, включають більшу частину земляного водосховища Ка-Локо. Також він витратив на гавайські угіддя вже майже 200 мільйонів доларів. Однак коли він спробував перекрити прохід до пляжу Пілаа, то вибухнув такий скандал, що мільярдеру довелося перепрошувати й запевняти громадськість, що він тепер "працюватиме разом зі спільнотою над новим підходом".

Нагадаємо, засновник Facebook (нині Meta) Марк Цукерберг уперше з 2015 року не увійшов до десятки найбагатших людей США за версією Forbes. З вересня 2021 року Марк Цукерберг втратив 76,8 мільярда доларів, майже половину свого статку, і опустився з 3-го на 11 місце в рейтингу найбагатших людей Forbes 400.