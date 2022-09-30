Зубожілий Цукерберг вилетів із десятки найбагатших людей США: Forbes розкрив причини

За рік Марк Цукерберг втратив майже половину свого статку. Експерти сумніваються, що його довгострокові інвестиції в метавсесвіт окупляться.

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Засновник Facebook (нині Meta) Марк Цукерберг уперше з 2015 року не увійшов до десятки найбагатших людей США за версією Forbes. Видання присвятило статтю тому, як IT-бізнесмен збіднів останнім часом.

Із вересня 2021 року Марк Цукерберг втратив $76,8 млрд, майже половину свого статку, і опустився з 3-го на 11 місце в рейтингу найбагатших людей Forbes 400. Зараз він відстає від спадкоємця Walmart Джима Волтона, колишнього мера Нью-Йорка Майкла Блумберга й інших технологічних магнатів, таких як колишній генеральний директор Microsoft Стів Балмер і засновники Google Сергій Брін і Ларрі Пейдж.

"Ніхто в Америці не втратив за останній рік стільки грошей, скільки Цукерберг", — наголосили журналісти.

Втрату статку Марком Цукербергом пов'язують із падінням акцій компанії Meta, яке підтверджують показники на біржах Nasdaq (-9,8%) і S&P 500 (-13,5%). Минулого року ринок сколихнуло оновлення політики конфіденційності Apple, через яке Meta втратила мільйони доларів. Розробники iPhone дозволили користувачам забороняти програмам збір інформації про їхню активність, і більшість скористалася цією можливістю. У результаті технологічним компаніям стало складніше відстежувати дії людей в інтернеті й продавати рекламу. У липні Meta відзвітувала про падіння квартального виторгу на 1%.

Ще однією проблемою Марка Цукерберга та його компанії стала соціальна мережа TikTok, яка переманила рекламодавців і багатьох користувачів із Facebook, переважно молодь. У лютому звіт Meta вперше показав втрату щоденних активних користувачів.

Із невеликим падінням доходів на тлі пандемії та інших глобальних проблем можна було б змиритися, проте Meta вкладає багато грошей у віртуальну реальність і метавсесвіт Horizon Worlds, знижуючи операційний прибуток. Незважаючи на те, що Марк Цукерберг приділяє багато уваги цим проєктам, вони виявилися не дуже популярними серед аудиторії та інвесторів. У 2021 році підрозділ Meta Reality Labs, який займається метавсесвітом, втратив $10 млрд. Поки що складно передбачити, чи зіграє ставка Цукерберга та чи окупляться довгострокові інвестиції в нові технології.

Цукерберг уперше став мільярдером у 2008 році, всього через чотири роки після заснування Facebook. У 23 роки він був наймолодшим мільярдером, який досяг успіху самостійно, дебютувавши під номером 321 у рейтингу Forbes 400 зі статком 1,5 мільярда доларів. До 2011 року власний капітал Цукерберга збільшився майже у 12 разів до $17,5 млрд.

Раніше стало відомо, що у 2022 році Марк Цукерберг втратив через метавсесвіт $71 млрд. У результаті він опустився з 6 на 20 місце в рейтингу мільярдерів за версією Bloomberg.