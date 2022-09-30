Обнищавший Цукерберг вылетел из десятки богатейших людей США: Forbes раскрыл причины

За год Марк Цукерберг потерял почти половину своего состояния. Эксперты сомневаются, что его долгосрочные инвестиции в метавселенную окупятся.

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Основатель Facebook (ныне Meta) Марк Цукерберг впервые с 2015 года не вошел в десятку богатейших людей США по версии Forbes. Издание посвятило статью тому, как IT-бизнесмен обеднел за последнее время.

С сентября 2021 года Марк Цукерберг потерял $76,8 млрд, почти половину своего состояния, и опустился с 3-го на 11 места в рейтинге самых богатых людей Forbes 400. В настоящее время он отстает от наследника Walmart Джима Уолтона, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и других технологических магнатов, таких как экс-генеральный директор Microsoft Стив Балмер и основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж.

"Никто в Америке не потерял за последний год столько денег, сколько Цукерберг", — подчеркнули журналисты.

Потерю состояния Марком Цукербергом связывают с падением акций компании Meta, которое подтверждают показатели на биржах Nasdaq (-9,8%) и S&P 500 (-13,5%). В прошлом году рынок всколыхнуло обновление политики конфиденциальности Apple, из-за которого Meta потеряла миллионы долларов. Разработчики iPhone позволила пользователям запрещать приложениям сбор информации об их активности, и большинство воспользовалось этой возможностью. В итоге технологическим компаниям стало сложнее отслеживать действия людей в Интернете и продавать рекламу. В июле Meta отчиталась о падении квартальной выручки на 1%.

Еще одной проблемой Марка Цукерберга и его компании стала социальная сеть TikTok, которая переманила рекламодателей и многих пользователей из Facebook, в основном молодежь. В феврале отчет Meta впервые показал потерю ежедневных активных пользователей.

С небольшим падением доходов на фоне пандемии и других глобальных проблем можно было бы смириться, однако Meta вкладывает много денег в виртуальную реальность и метавселенную Horizon Worlds, снижая операционную прибыль. Несмотря на то, что Марк Цукерберг уделяет много внимания этим проектам, они оказались не очень популярны среди аудитории и инвесторов. В 2021 году подразделение Meta Reality Labs, которое занимается метавселенной, потеряло $10 млрд. Пока сложно предсказать, сыграет ли ставка Цукерберга и окупятся ли долгосрочные инвестиции в новые технологии.

Цукерберг впервые стал миллиардером в 2008 году, всего через четыре года после основания Facebook. В 23 года он был самым молодым миллиардером, добившимся успеха самостоятельно, дебютировав под номером 321 в рейтинге Forbes 400 с состоянием 1,5 миллиарда долларов. К 2011 году собственный капитал Цукерберга увеличился почти в 12 раз до $17,5 млрд.

Ранее стало известно, что в 2022 году Марк Цукерберг потерял из-за метавселенной $71 млрд. В результате он опустился с 6 на 20 место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg.