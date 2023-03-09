Опра Уинфри купила очень много земли на Гавайях, разозлив местных жителей

Известная телеведущая скупила 352 гектара земли на гавайском острове Мауи за 6,6 миллионов долларов.

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Опра Уинфри купила 870 акров (352 гектара) на гавайском острове Мауи за 6,6 миллиона долларов — вдобавок к 100 акрам (100 гектарам), которыми она уже владеет, и возмутила местных жителей. Которые протестуют против того, чтобы селебрити вроде нее, или Марка Цукерберга скупали их землю. Об этом пишет Daily Mail.

К томе же жители возмущены тем, что миллиардеры вроде Уинфри, или Цукерберга завышают цены для местных жителей в штате Алоха.

Опра, чей собственный капитал оценивается от 2,5 до 3 миллиардов долларов, является одним из нескольких миллиардеров, скупивших участки земли на Гавайях.

Опра Уинфри на Гавайях

Марка Цукерберга, основателя Facebook с состоянием почти 70 миллиардов долларов, обвиняют в попытке "колонизировать" райский остров Кауаи, где, как считается, ему принадлежит не менее 1400 акров (566 гектаров) земли — больше, чем у местного правительства.

Опра купила свои последние участки земли на ранчо Улупалакуа, которое принадлежит известной семье Эрдман. Намерения Опры в отношении участка неясны, но, согласно ее веб-сайту, она ранее купила землю, чтобы защитить ее от застройки.

Опра владеет ранчо на Гаваях более 10 лет, а сама она неоднократно говорила, что влюбилась в этот штат еще 20 лет назад. Она постоянно проводит тут время вместе с друзьями, в том числе и с телеведущей Гейл Кинг.

А Цукерберг, скупая землю на Гаваях, подвергся жесткой критике.

Была запущена петиция, чтобы "помешать Марку Цукербергу колонизировать Кауаи", и она набрала более миллиона подписей — в тринадцать раз больше населения острова.

Сельскохозяйственные угодья, принадлежащие сейчас Цукербергу, включают большую часть земляного водохранилища Ка-Локо. Также он потратил на гавайские угодья уже почти 200 миллионов долларов. Однако когда он попытался перекрыть проход к пляжу Пилаа, то разразился такой скандал, что миллиардеру пришлось извиняться и заверять общественность, что он теперь будет "работать вместе с сообществом над новым подходом".

Напомним, основатель Facebook (ныне Meta) Марк Цукерберг впервые с 2015 года не вошел в десятку богатейших людей США по версии Forbes. С сентября 2021 года Марк Цукерберг потерял 76,8 миллиарда долларов, почти половину своего состояния, и опустился с 3-го на 11 место в рейтинге самых богатых людей Forbes 400.