Мільярди не допомогли: Опра Вінфрі зі сльозами на очах поділилася давнім болем

Опра змогла пробачити свою матір, але все пережите нею з боку найближчої людини залишилося з нею на все життя.

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71-річна американська медіамагнатка і телеведуча Опра Вінфрі зі сльозами на очах зізналася, що мала напружені стосунки з покійною матір'ю Вернітою Лі, яка померла 2018 року, і та ніколи не хвалила свою доньку, незважаючи на всі успіхи. Про це вона розповіла в новому випуску свого однойменного подкасту.

В ефірі вона розмовляла з американським психіатром, доктором Брюсом Перрі, старшим науковим співробітником Академії дитячої травми в Х'юстоні, штат Техас. У хворобливі спогади про свою матір Опра вдарилася після дзвінка жінки на ім'я Енні, яка хотіла обговорити свої складні стосунки з родиною.

Вінфрі зізналася, що їй було важко придумати щось позитивне, щоб сказати про свою маму, коли її запросили виступити з промовою в церкві.

"Мене попросили прийти до церкви, щоб віддати належне моїй матері, але я не могла придумати нічого", – пояснила вона. Найкращим позитивним спогадом, який спав на думку колишній ведучій ток-шоу, було: "Вона не зробила аборт".

"Найкращого з того, що вона знала, було недостатньо, щоб нагодувати мене, було недостатньо, щоб я відчула себе цілою... Недостатньо, щоб я почувалася цінованою, почутою або важливою для неї. Це було не так. Але це було найкраще, що вона могла зробити, і я відмовилася від надії, що це могло бути щось інше, ніж те, що в неї було", – наголосила Опра.

Наприкінці 2018 року телеведуча відверто розповіла про останні емоційні моменти, які вона провела зі своєю матір'ю Вернітою в її будинку в Мілуокі в День подяки. Спочатку їй було важко знайти потрібні слова, прощаючись.

"У хоспісі є невеличка книжка про маленькі розмови. Я подумала: "Хіба це не дивно? Я Опра Вінфрі, і я читаю книжку про хоспісний догляд про те, що сказати наприкінці. Вона сидить у цій маленькій кімнаті – їй подобається сидіти в цій кімнаті, де температура 26 градусів. Вона просто дивиться телевізор весь день'', – описала вона.

Опра Вінфрі зі своєю матір'ю Фото: Скриншот

За словами Опри, вона подякувала своїй матері за все:

"Я сказала: "Дякую. Дякую, тому що я знаю, що тобі було важко. Тобі було важко, коли ти була молодою дівчиною, народжувала дитину, в Міссісіпі. Ніякої освіти. Ніякої підготовки. Жодних навичок. У 17 років ти завагітніла цією дитиною. Багато людей сказали б тобі віддати цю дитину. Багато людей сказали б тобі зробити аборт. Ти цього не зробила. Я знаю, що це було важко. Я хочу, щоб ти знала, що, незважаючи ні на що, я знаю, що ти завжди робила все, що могла". І подивіться, як усе обернулося".

Статки Опри Вінфрі оцінюють у $3 млрд Фото: Instagram oprah

Після того, як Верніта народила Опру 1954 року, вона залишила дитину на виховання своїй матері Гетті Мей Лі в Міссісіпі, поки сама працювала далеко від дому в Мілуокі покоївкою. Коли доньці виповнилося шість років, вона переїхала до матері. Пізніше там її зґвалтували й образили друзі сім'ї, імена яких не розголошуються.

Майбутня мільярдерка переїхала в Нешвілл, щоб жити зі своїм батьком Верноном Вінфрі, назавжди в 1968 році після того, як завагітніла у віці 14 років. Вона народила сина, який помер, коли йому був лише тиждень від народження.

Подякувавши матері за те, що вона зробила все можливе, Опра сказала їй, що вона "повинна піти з миром", пояснивши, що у її матері був діабет, і вона могла б пройти діаліз три роки тому, але вирішила цього не робити.

Раніше Фокус писав, що Опра Вінфрі вибачилася перед своєю аудиторією за пропаганду дієт. Вона також розповіла, як змогла схуднути на 18 кг.