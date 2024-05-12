Опра Вінфрі вибачилася перед своєю аудиторією за пропаганду дієт

Одна з найуспішніших ведучих США зізнається, що багато років боролася із зайвою вагою дієтами та спортом, але врешті-решт здалася.

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70-річна телеведуча і медіамагнатка Опра Вінфрі, яка багато років боролася із зайвою вагою, а потім різко схудла з препарату для діабетиків Ozempic, попросила вибачення у своєї аудиторії за свою головну роль у просуванні всіляких дієт. Про це вона сказала в прямому ефірі WeightWatchers "Зрушення: новий спосіб думати про вагу".

На початку прямої трансляції Вінфрі знайшла хвилинку, щоб розповісти про свою роль у "дієтичній культурі" протягом багатьох років.

"Я хочу визнати, що я була постійним учасником цієї дієтичної культури через свої платформи, через журнал і ток-шоу протягом 25 років. Я зробила в це великий внесок. Я не можу сказати вам, скільки шоу зі зниження ваги та перетворень я провела, і вони стали моїм основним продуктом відтоді, як я працюю на телебаченні", — зазначила теледіва.

Вона згадала один момент із "Шоу Опри Вінфрі" 1988 року, коли викотила в студію візок із жиром, назвавши це одним зі своїх "найбільших жалів".

"Це послужило сигналом про те, що потрібно морити себе голодом за допомогою рідкої дієти, і встановило стандарт для моїх глядачів, який ні я, ні будь-хто інший не міг підтримувати. Уже наступного дня я почала набирати вагу назад", — продовжила Опра.

Опра, яка схудла, тепер із гордістю демонструє свою нову фігуру

Після роботи як членкиня ради директорів WW, раніше відомої як WeightWatchers, з 2015 року Вінфрі оголосила в лютому, що залишає свою посаду в найбільшій платформі для тих, хто худне, у США і не балотуватиметься на переобрання на наступних зборах акціонерів у травні.

Вінфра, яка має схильність до повноти, багато років намагалася схуднути. Вона ходила 10 тисяч кроків на день і закликала своїх послідовниць робити те саме. У своїх шоу Опра відверто говорила про проблеми зі здоров'ям та зайвою вагою, прийняття себе, вчила інших, як полюбити своє тіло тощо.

Однак уже в грудні 2023 року знаменитість уперше зізналася, що почала приймати препарат для схуднення, але не уточнила, який саме. Хоча тоді деякі оглядачі припустили, що мова може йти про Ozempic і Mounjaro, які стали причиною перетворення багатьох "безнадійних" товстушок, включно з Ланою дель Рей, Крістіною Агілерою, Шерон Осборн.

Своє рішення про такий крок Вінфрі пояснила тим, що завжди відчувала, що "він мені потрібен, як інструмент, що дозволяє не махати йо-йо".

"Той факт, що за мого життя існує схвалений медиками рецепт для контролю ваги та підтримання здоров'я, видається полегшенням, спокутою, подарунком, а не чимось, за чим можна сховатися і за що знову висміяти. Я абсолютно покінчила з ганьбою з боку інших людей і особливо себе", — запевнила вона.

Зірка екрану зізнається, що більше не могла тренуватися на повну силу, а вага сама по собі йти не бажала. Щоб хоч якось виправити ситуацію, вона почала їсти раз на день. Зрештою вона перейшла не перевірений знаменитостями спосіб швидко скинути зайві кілограми.

Тепер Опра закликає зрозуміти, що ожиріння — це хвороба, і вона знаходиться в мозку.

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