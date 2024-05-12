Опра Уинфри извинилась перед своей аудиторией за пропаганду диет

Одна из самых успешых ведущих США признается, что много лет боролась с лишним весом диетами и спортом, но в конце концов сдалась.

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70-летняя телеведущая и медиамагнат Опра Уинфри, которая много лет боролась с лишним весом, а затем резко похудела с препарата для диабетиков Ozempic, попросила прощения у своей аудитории за свою главную роль в продвижении всевозможных диет. Об этом она сказала в прямом эфире WeightWatchers "Сдвиг: новый способ думать о весе".

В начале прямой трансляции Уинфри нашла минутку, чтобы рассказать о своей роли в "диетической культуре" на протяжении многих лет.

"Я хочу признать, что я была постоянным участником этой диетической культуры через свои платформы, через журнал и ток-шоу в течение 25 лет. Я внесла в это большой вклад. Я не могу сказать вам, сколько шоу по снижению веса и преображениях я провела, и они стали моим основным продуктом с тех пор, как я работаю на телевидении", – отметила теледива.

Она вспомнила один момент из "Шоу Опры Уинфри" 1988 года, когда выкатила в студию тележку с жиром, назвав это одним из своих "самых больших сожалений".

"Это послужило сигналом о том, что нужно морить себя голодом с помощью жидкой диеты, и установило стандарт для моих зрителей, который ни я, ни кто-либо другой не мог поддерживать. Уже на следующий день я начала набирать вес обратно", – продолжила Опра.

Похудевшая Опра теперь с гордостью демонстрирует свою новую фигуру

После работы в качестве члена совета директоров WW, ранее известной как WeightWatchers, с 2015 года Уинфри объявила в феврале, что покидает свой пост в самой большой платформе для худеющих в США и не будет баллотироваться на переизбрание на следующем собрании акционеров в мае.

Уинфри, имеющая склонность к полноте, много лет пыталась похудеть. Она ходила 10 тысяч шагов в день и призывала своих последовательниц делать то же. В своих шоу Опра откровенно говорила о проблемах со здоровьем и лишним весом, принятии себя, учила других, как полюбить свое тело и тому подобное.

Однако уже в декабре 2023 года знаменитость впервые призналась, что начала принимать препарат для похудения, но не уточнила, какой именно. Хотя тогда некоторые обозреватели предположили, что речь может идти об Ozempic и Mounjaro, которые стали причиной преображения многих "безнадежных" толстушек, включая Лану дель Рей, Кристину Агилеру, Шэрон Осборн.

Свое решение о таком шаге Уинфри объяснила тем, что всегда чувствовала, что "он мне нужен, как инструмент, позволяющий не махать йо-йо".

"Тот факт, что при моей жизни существует одобренный медиками рецепт для контроля веса и поддержания здоровья, кажется облегчением, искуплением, подарком, а не чем-то, за чем можно спрятаться и за что снова высмеять. Я совершенно покончила с позором со стороны других людей и особенно себя", – заверила она.

Звезда экрана признается, что больше не могла тренироваться в полную силу, а вес сам по себе уходить не желал. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, она начала есть раз в день. В конце концов она перешла не проверенный знаменитостями способ быстро сбросить лишние килограммы.

Теперь Опра призывает понять, что ожирение – это болезнь, и она находится в мозге.

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