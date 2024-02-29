"Я люблю свое тело": Кристина Агилера ошеломила поклонников потерей веса (фото, видео)

Знаменитость сильно похудела после рождения дочери Саммер Рейн. Агилера заявила, что ей нравится, как она выглядит.

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Американская певица, автор песен, танцовщица, актриса, продюсер и телезвезда Кристина Агилера ошеломила поклонников своей внешностью, демонстрируя прекрасную фигуру в крошечных кожаных шортах. Звезда похудела более чем на 40 фунтов (18 кг — ред.), сообщает Мirror.

43-летняя знаменитость поделилась видео, на котором она учила Дрю Бэрримор тому, как "быть дивой", в ток-шоу звезды "Ангелов Чарли". Ее поклонники были приятно удивлены потерей веса Кристины. В клипе можно увидеть Агилеру в кожаных шортах и ​​черном топе в сочетании с высокими красными кожаными сапогами.

Кристина Агилера и Дрю Бэрримор Фото: instagram.com/xtina

"Шаг первый: защитите свой инструмент. Шаг второй: выучите движения. Шаг третий: у вас должна быть своя гламурная команда. Шаг четвертый научитесь владеть сценой", — заключила она, идя рука об руку с Дрю. "Шаг пятый, влюбись!" — воскликнула ведущая ток-шоу, крепко обнимая Кристину.

Ее поклонники в комментариях похвалили Агилеру, причем многие заметили, что она выглядела точно так же, как и в момент выпуска своего дебютного сингла в 1999 году. "Это Кристина нулевых… как тогда, когда ей было 17. Ух ты, что она сделала?", — написал один пользователь, другой согласился: "У Кристины есть две сверхспособности: сильный голос и способность не стареть. Она выглядит так молодо!".

Тем не менее, некоторые были обеспокоены ее внешностью, так как считают, что она слишком сильно похудела. Кристина отметила, что никогда не будет "суперхудой", поскольку ей нравятся ее "красивые формы". Обладательница Грэмми рассказала о критике, с которой она столкнулась по поводу своего тела. Она сказала, что научилась блокировать ненавистников.

"Я прошла через взлеты и падения. Я прошла через всю гамму всего в этом бизнесе. Я была слишком худой. Я была большой. Меня критиковали за то, что я была слишком крупной. Это шум, который я автоматически блокирую. Я люблю свое тело", — отметила певица.

Ранее, Кристина Агилера дала очень откровенное интервью об отношениях со своим бойфрендом. Певица с 2010 года встречается с Мэтью Ратлером, от которого родила дочь Саммер Рэйн в 2014 году.