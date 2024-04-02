Опра Вінфрі залишає раду директорів клубу тих, хто худне: що сталося

Свої акції телеведуча вирішила пожертвувати Національному музею афроамериканської історії та культури.

Related video

70-річна американська телеведуча і магнат індустрії розваг Опра Вінфрі вирішила вийти з ради директорів компанії WeightWatchers, яку називають найбільшим клубом для тих, що худнуть, у США, за майже десять років, щоб уникнути появи конфлікту інтересів, повідомляє Variety з посиланням на її заяву.

На щорічних зборах акціонерів у травні 2024 року, вона не має наміру переобиратися до ради директорів WeightWatchers, 10% акцій якого купила 2015 року.

Телеведуча підготувала годинний спеціальний випуск у прайм-тайм на каналі ABC під назвою "Спеціальний випуск Опри: сором, провина і революція в схудненні", який вийшов в ефір 18 березня. Вона зібрала в студії експертів і медичних працівників, які обговорювали дуже популярні останнім часом препарати для схуднення Ozempic, Mounjaro і Wegovy.

"Я вирішила покинути раду WeightWatchers, тому що ця подія була дійсно важливою для мене, і я хотіла мати можливість говорити про все, про що хочу. WeightWatchers "тепер є компанією зі зниження ваги, яка також продає ліки для зниження ваги. Я не хотіла, щоб склалося враження будь-якого конфлікту інтересів", — пояснила знаменитість.

Свої акції WeightWatcher Опра має намір пожертвувати Національному музею афроамериканської історії та культури.

Вінфрі володіє близько 1,1 мільйона акцій WW International, що становить 1,43% акцій компанії. За поточною ціною акцій це коштує 2,5 мільйона доларів. Її початкові інвестиції в 6,4 мільйона акцій компанії склали 43,2 мільйона доларів. У заяві, зробленій минулого місяця, рада директорів WeightWatchers заявила, що "підтримує пропозицію пані Вінфрі пожертвувати всі її акції WW NMAAHC під час майбутнього торгового вікна компанії в березні 2024 року.

Минулого року WeightWatchers за $106 мільйонів придбав Sequence, передплатну службу телемедицини, що забезпечує доступ до постачальників медичних послуг, які можуть призначати ліки для зниження ваги, такі як Ozempic.

Вінфрі в грудні минулого року вперше розповіла про те, що після безуспішної багаторічної боротьби із зайвою вагою за допомогою дієт і тренувань вона вирішила приймати препарати для схуднення. Тоді вона не розкрила, який саме препарат допоміг їй кардинально схуднути, але багато хто припускав, що це був саме Оземпік.

Weight Watchers — міжнародна компанія, що розробляє дієти, створена 1963 року Джин Нідіч. Вона дуже швидко знайшла шанувальників, відкрила свої офіційні філії в 30 країнах і є комерційною. Концепція WW — це незвичайний спосіб життя, який дає змогу зменшити вагу, вживаючи повсякденну їжу, але водночас зважати на її вміст. Однодумці методу керуються певним планом зі своєю системою балів — поживних пунктів ПП (Points Plus), де відповідно до калорійності та балансу ЖБУ (жирів, білків і вуглеводів) кожен продукт має свою оцінку. Що відповідно веде до поступового і безболісного зниження ваги.

Раніше Фокус писав, що у вживанні Оземпіка зізналася і Ребел Вілсон, яка скинула з його допомогою 36 кг.