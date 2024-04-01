Ребел Вілсон відверто зізналася, що допомогло їй скинути 36 кг

Схудненням актриса зайнялася у 2020-му, назвавши це "роком здоров'я". Вона займалася спортом, правильно харчувалася і робила все те саме, що тисячі інших жінок. Однак виявилося, що не обійшлося і без дуже популярного "помічника".

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44-річна австралійська акторка Ребел Вілсон зізналася, що своїм неймовірним схудненням і перетворенням з пампушки на струнку дівчину завдячує не лише фізичним вправам, дієті, а й чудодійному препарату від діабету другого типу Оземпік. Вона колола його ще 2020 року, коли оголосила "рік здоров'я", пише The Sunday Times.

Акторка, як і багато інших її колег по цеху, до останнього тримала в секреті використання семаглутиду, але тепер каже, що він дуже їй допоміг у досягненні мети.

"У когось на кшталт мене може бути бездонний апетит до солодкого, тому я думаю, що ці ліки можуть бути корисними", — сказала вона.

Ребел, чий синдром полікістозних яєчників впливає на фертильність, спочатку вирішила схуднути за наполяганням свого лікаря з ЕКЗ 2019 року.

"По суті, ніхто, крім моєї мами, не хотів, щоб я схудла. Люди думали, що я втрачу головне у своїй кар'єрі, граючи товстого і кумедного персонажа, і вони хотіли, щоб я продовжила це робити".

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Вілсон (уроджена Мелані Баундс) раніше стверджувала, що успішно досягла своєї цільової ваги в 75 кг завдяки високоінтенсивним інтервальним тренуванням з фітнес-тренером Джоно Кастано Асеро, тривалим прогулянкам і дієті з високим вмістом білка і низьким вмістом цукру. За останні чотири роки Вілсон зізналася, що частково набрала назад, зокрема 9 кг через "стресове переїдання".

"Я твердо переконана, що молоді жінки не повинні зациклюватися на тому, щоб виглядати, як моделі Victoria's Secret, — вони повинні просто виглядати самими собою. Я знаю, що мої стосунки з їжею складні", — міркує зірка.

Серед інших знаменитостей, які зізналися в прийомі Оземпіка, — Ілон Маск, Челсі Хендлер, Емі Шумер, Шерон Осборн, Шеріл Андервуд, Лорен Манзо, Долорес Катанія, Дженніфер Фесслер, Голнеса "GG" Гарачедагі та Ремі Бадер.

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Експерт з ожиріння доктор Ендрю Крафтсон сказав, що у більшості людей, які приймають ці ліки, стан плато настає приблизно через 18 місяців після початку лікування.

Ozempic, Wegovy, Rybelsus, Mounjaro і Victoza слід призначати тільки пацієнтам із тяжкою надлишковою вагою, які страждають на діабет 2 типу, і тільки один із них (Wegovy) був схвалений FDA для зниження ваги 2021 року.

Раніше Фокус писав, що Саша Барон Коен подає на Ребел Вілсон до суду через її мемуари.