Ребел Уилсон откровенно призналась, что помогло ей сбросить 36 кг

Похудением актриса занялась в 2020-м, назвав это "годом здоровья". Она занималась спортом, правильно питалась и делала все то же, что тысячи других женщин. Однако оказалось, что не обошлось и без очень популярного "помощника".

Related video

44-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон призналась, что своим невероятным похудением и превращением из пышки в стройную девушку обязана не только физическим упражнениям, диете, но и чудодейственному препарату от диабета второго типа Оземпик. Она колола его еще в 2020 году, когда объявила "год здоровья", пишет The Sunday Times.

Актриса, как и многие другие ее коллеги по цеху, до последнего держала в секрете использование семаглутида, но теперь говорит, что он сильно ей помог в достижении цели.

"У кого-то вроде меня может быть бездонный аппетит к сладкому, поэтому я думаю, что эти лекарства могут быть полезны", – сказала она.

Ребел, чей синдром поликистозных яичников влияет на фертильность, изначально решила похудеть по настоянию своего врача по ЭКО в 2019 году.

"По сути, никто, кроме моей мамы, не хотел, чтобы я похудела. Люди думали, что я потеряю главное в своей карьере, играя толстого и забавного персонажа, и они хотели, чтобы я продолжила это делать".

Ребел и ее невеста Рамона Агрума воспитывают 16-месячную дочь Ройс

Уилсон (урожденная Мелани Баундс) ранее утверждала, что успешно достигла своего целевого веса в 75 кг благодаря высокоинтенсивным интервальным тренировкам с фитнес-тренером Джоно Кастано Асеро, длительным прогулкам и диете с высоким содержанием белка и низким содержанием сахара. За последние четыре года Уилсон призналась, что частично набрала обратно, в том числе9 кг из-за "стрессового переедания".

"Я твердо убеждена, что молодые женщины не должны зацикливаться на том, чтобы выглядеть как модели Victoria’s Secret — они должны просто выглядеть самими собой. Я знаю, что мои отношения с едой сложны", – рассуждает звезда.

Среди других знаменитостей, признавшихся в приеме Оземпика, — Илон Маск, Челси Хэндлер, Эми Шумер, Шэрон Осборн, Шерил Андервуд, Лорен Манзо, Долорес Катания, Дженнифер Фесслер, Голнеса "GG" Гарачедаги и Реми Бадер.

Ребел Уилсон выпустила книгу мемуаров

Эксперт по ожирению доктор Эндрю Крафтсон сказал, что у большинства людей, принимающих эти лекарства, состояние плато наступает примерно через 18 месяцев после начала лечения.

Ozempic, Wegovy, Rybelsus, Mounjaro и Victoza следует назначать только пациентам с тяжелым избыточным весом, страдающим диабетом 2 типа, и только один из них (Wegovy) был одобрен FDA для снижения веса в 2021 году.

Ранее Фокус писал, что Саша Барон Коэн подает на Ребел Уилсон в суд из-за ее мемуаров.