Миллиарды не помогли: Опра Уинфри со слезами на глазах поделилась давней болью

Опра смогла простить свою мать, но все пережитое ею со стороны самого близкого человека осталось с ней на всю жизнь.

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71-летняя американская медиамагнат и телеведущая Опра Уинфри со слезами на глазах призналась, что у нее были напряженные отношения с покойной матерью Вернитой Ли, которая умерла в 2018 году, и та никогда не хвалила свою дочь, несмотря на все успехи. Об этом она рассказала в новом выпуске своего одноименного подкаста.

В эфире она беседовала с американским психиатром, доктором Брюсом Перри, старшим научным сотрудником Академии детской травмы в Хьюстоне, штат Техас. В болезненные воспоминания о своей матери Опра ударилась после звонка женщины по имени Энни, которая хотела обсудить свои сложные отношения с семьей.

Уинфри призналась, что ей было трудно придумать что-то позитивное, чтобы сказать о своей маме, когда ее пригласили выступить с речью в церкви.

"Меня попросили прийти в церковь, чтобы воздать должное моей матери, но я не могла придумать ничего", — объяснила она. Лучшим позитивным воспоминанием, которое пришло в голову бывшей ведущей ток-шоу, было: "Она не сделала аборт".

"Лучшего из того, что она знала, было недостаточно, чтобы накормить меня, было недостаточно, чтобы я почувствовала себя целой… Недостаточно, чтобы я чувствовала себя ценимой, услышанной или важной для нее. Это было не так. Но это было лучшее, что она могла сделать, и я отказалась от надежды, что это могло быть что-то иное, чем то, что у нее было", – подчеркнула Опра.

В конце 2018 года телеведущая откровенно рассказала о последних эмоциональных моментах, которые она провела со своей матерью Вернитой в ее доме в Милуоки в День благодарения. Сначала ей было трудно найти нужные слова, прощаясь.

"В хосписе есть небольшая книга о маленьких разговорах. Я подумала: "Разве это не странно? Я Опра Уинфри, и я читаю книгу о хосписном уходе о том, что сказать в конце. Она сидит в этой маленькой комнате — ей нравится сидеть в этой комнате, где температура 26 градусов. Она просто смотрит телевизор весь день'', – описала она.

Опра Уинфри со своей матерью Фото: Скриншот

По словам Опры, она поблагодарила свою мать за все:

"Я сказала: "Спасибо. Спасибо, потому что я знаю, что тебе было тяжело. Тебе было тяжело, когда ты была молодой девушкой, рожала ребенка, в Миссисипи. Никакого образования. Никакой подготовки. Никаких навыков. В 17 лет ты забеременела этим ребенком. Многие люди сказали бы тебе отдать этого ребенка. Многие люди сказали бы тебе сделать аборт. Ты этого не сделала. Я знаю, что это было тяжело. Я хочу, чтобы ты знала, что, несмотря ни на что, я знаю, что ты всегда делала все, что могла". И посмотрите, как все обернулось".

Состояние Опры Уинфри оценивается в $3 млрд Фото: Instagram oprah

После того, как Вернита родила Опру в 1954 году, она оставила ребенка на воспитание своей матери Хэтти Мэй Ли в Миссисипи, пока сама работала вдали от дома в Милуоки горничной. Когда дочери исполнилось шесть лет, она переехала к матери. Позже там ее изнасиловали и оскорбили друзья семьи, имена которых не разглашаются.

Будущая миллиардерша переехала в Нэшвилл, чтобы жить со своим отцом Верноном Уинфри, навсегда в 1968 году после того, как забеременела в возрасте 14 лет. Она родила сына, который умер, когда ему была всего неделя от роду.

Поблагодарив мать за то, что она сделала все возможное, Опра сказала ей, что она "должна уйти с миром", объяснив, что у ее матери был диабет, и она могла бы пройти диализ три года назад, но решила этого не делать.

Ранее Фокус писал, что Опра Уинфри извинилась перед своей аудиторией за пропаганду диет. Она также рассказала, как смогла похудеть на 18 кг.