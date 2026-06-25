Самая известная в мире телеведущая похудела на 36 кг: сейчас ее не узнать (фото)

Легендарная американская телеведущая Опра Уинфри поразила поклонников феноменальным похудением, сбросив около 36 килограммов. Своей обновленной невероятной фигурой 72-летняя медиамагнатка похвасталась во время первого в жизни визита в Канны, где её появление вызвало настоящий фурор.

Опра Уинфри впервые посетила знаменитый город на Лазурном берегу Франции, чтобы принять участие в международном фестивале креативности "Каннские львы" (Cannes Lions), где ей вручат почетную награду LionHeart Award, пишет Radar Online.

Для своего выхода звезда выбрала изысканную дизайнерскую одежду от Schiaparelli общей стоимостью 7 200 долларов: темно-синие брюки-ковбой за 3 700 долларов и белую футболку-поло с фирменным пирсингом за 2 500 долларов. Наряд идеально подчеркнул её невероятно тонкую талию.

Опра Уинфри похудела на 36 килограмм Фото: Instagram

Телеведущая опубликовала видео в своём Instagram, где искренне восхищалась пейзажами.

"Всю жизнь слышишь о Французской Ривьере, и вот теперь я действительно здесь. Это долгий путь от Костюшко до Канн", — отметила Опра, вспоминая своё скромное детство в маленьком городке штата Миссисипи. Она назвала пребывание здесь "благословением" и "привилегией".

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Секрет похудения: лекарства как спасение от стыда

Слухи о том, что Уинфри худеет с помощью современных лекарственных препаратов, появились ещё в 2023 году. Впоследствии звезда открыто призналась, что использует препараты класса GLP-1 (которые обычно применяют для лечения диабета и ожирения) в своей многолетней борьбе с лишним весом.

Опра Уинфри поражает своим внешним видом Фото: Instagram

Опра назвала этот препарат "подарком": "Это как дар, а не то, от чего стоит прятаться и из-за чего меня снова будут высмеивать. Я окончательно покончила со стыдом со стороны других людей и, особенно, со стороны самой себя".

Телеведущая также вспомнила, как ещё десять лет назад она впадала бы в "спираль стыда" от одной только мысли о необходимости носить дизайнерскую одежду при прежнем весе, ведь тогда вещи с вешалок ей просто не подходили. Теперь же возможность одеваться в одежду мировых брендов она называет "настоящим наслаждением".

Реакция сети

Пользователи TikTok и Instagram были в полном восторге от нового образа звезды. Под её публикациями появились тысячи комплиментов:

"Я так рада видеть Леди О, которая живет полной жизнью, достигнув желаемого веса… она боролась с этим годами".

"Она выглядит просто великолепно. Мне нравится эта новая версия неё".

"Фантастическая фигура! Кто эта Опра?" — удивляются поклонники.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Опра Уинфри со слезами на глазах поделилась давней болью.

Ведущая извинилась перед своей аудиторией за пропаганду диет.

Кроме того, звезда приобрела огромный участок земли на Гавайях, чем вызвала недовольство местных жителей.