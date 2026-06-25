Самая известная в мире телеведущая похудела на 36 кг: сейчас ее не узнать (фото)
Легендарная американская телеведущая Опра Уинфри поразила поклонников феноменальным похудением, сбросив около 36 килограммов. Своей обновленной невероятной фигурой 72-летняя медиамагнатка похвасталась во время первого в жизни визита в Канны, где её появление вызвало настоящий фурор.
Опра Уинфри впервые посетила знаменитый город на Лазурном берегу Франции, чтобы принять участие в международном фестивале креативности "Каннские львы" (Cannes Lions), где ей вручат почетную награду LionHeart Award, пишет Radar Online.
Для своего выхода звезда выбрала изысканную дизайнерскую одежду от Schiaparelli общей стоимостью 7 200 долларов: темно-синие брюки-ковбой за 3 700 долларов и белую футболку-поло с фирменным пирсингом за 2 500 долларов. Наряд идеально подчеркнул её невероятно тонкую талию.
Телеведущая опубликовала видео в своём Instagram, где искренне восхищалась пейзажами.
"Всю жизнь слышишь о Французской Ривьере, и вот теперь я действительно здесь. Это долгий путь от Костюшко до Канн", — отметила Опра, вспоминая своё скромное детство в маленьком городке штата Миссисипи. Она назвала пребывание здесь "благословением" и "привилегией".
Секрет похудения: лекарства как спасение от стыда
Слухи о том, что Уинфри худеет с помощью современных лекарственных препаратов, появились ещё в 2023 году. Впоследствии звезда открыто призналась, что использует препараты класса GLP-1 (которые обычно применяют для лечения диабета и ожирения) в своей многолетней борьбе с лишним весом.
Опра назвала этот препарат "подарком": "Это как дар, а не то, от чего стоит прятаться и из-за чего меня снова будут высмеивать. Я окончательно покончила со стыдом со стороны других людей и, особенно, со стороны самой себя".
Телеведущая также вспомнила, как ещё десять лет назад она впадала бы в "спираль стыда" от одной только мысли о необходимости носить дизайнерскую одежду при прежнем весе, ведь тогда вещи с вешалок ей просто не подходили. Теперь же возможность одеваться в одежду мировых брендов она называет "настоящим наслаждением".
Реакция сети
Пользователи TikTok и Instagram были в полном восторге от нового образа звезды. Под её публикациями появились тысячи комплиментов:
- "Я так рада видеть Леди О, которая живет полной жизнью, достигнув желаемого веса… она боролась с этим годами".
- "Она выглядит просто великолепно. Мне нравится эта новая версия неё".
- "Фантастическая фигура! Кто эта Опра?" — удивляются поклонники.
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
- Опра Уинфри со слезами на глазах поделилась давней болью.
- Ведущая извинилась перед своей аудиторией за пропаганду диет.
Кроме того, звезда приобрела огромный участок земли на Гавайях, чем вызвала недовольство местных жителей.