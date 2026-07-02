Оля Цыбульская похудела на 12 килограммов: как теперь выглядит певица (фото)
Украинская звезда поразила поклонников заметным похудением, сбросив 12 килограммов. Артистка откровенно рассказала, как изменение режима и тренировки помогли ей достичь желаемого результата.
По словам Оли в проекте "Наедине с Гламуром", её путь к новой фигуре начался совершенно случайно во время гастролей в США, где она выступала перед украинской диаспорой. Из-за сильного джетлага артистка не могла нормально питаться днём, а есть ночью было неудобно, поэтому она нашла простое решение — заменила ужины на протеиновые коктейли.
Эта привычка настолько укоренилась, что певица продолжила придерживаться такого рациона и после возвращения домой.
Результаты и планы на будущее
В настоящее время вес певицы составляет 59 килограммов вместо прежних 71, однако останавливаться на достигнутом она не планирует.
"Я хочу сбросить ещё хотя бы 4 кг, потому что на сцене тяжеловато. Ещё чувствую, что я такая тяженоватая", — поделилась Оля.
Помимо изменений в питании, поддерживать тело в тонусе звезде помогает активный спорт:
- Пилатес — два раза в неделю (артистка занимается уже более трёх месяцев).
- Силовые тренировки — которые она недавно добавила в свой график.
Благодаря комплексному подходу Цыбульская сейчас чувствует себя прекрасно и полна энергии.
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