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Оля Цыбульская похудела на 12 килограммов: как теперь выглядит певица (фото)

как выглядит похудевшая Оля Цыбульская
Ольга Цибульская заметно похудела | Фото: Instagram

Украинская звезда поразила поклонников заметным похудением, сбросив 12 килограммов. Артистка откровенно рассказала, как изменение режима и тренировки помогли ей достичь желаемого результата.

По словам Оли в проекте "Наедине с Гламуром", её путь к новой фигуре начался совершенно случайно во время гастролей в США, где она выступала перед украинской диаспорой. Из-за сильного джетлага артистка не могла нормально питаться днём, а есть ночью было неудобно, поэтому она нашла простое решение — заменила ужины на протеиновые коктейли.

Как выглядит Оля Цыбульская, похудевшая на 12 килограммов
Оля Цыбульская похудела на 12 килограммов
Фото: Instagram

Эта привычка настолько укоренилась, что певица продолжила придерживаться такого рациона и после возвращения домой.

Результаты и планы на будущее

В настоящее время вес певицы составляет 59 килограммов вместо прежних 71, однако останавливаться на достигнутом она не планирует.

"Я хочу сбросить ещё хотя бы 4 кг, потому что на сцене тяжеловато. Ещё чувствую, что я такая тяженоватая", — поделилась Оля.

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как выглядела Оля Цыбульская до того, как похудела
Так выглядела Оля Цыбульская в феврале 2025 года
Фото: Instagram

Помимо изменений в питании, поддерживать тело в тонусе звезде помогает активный спорт:

  • Пилатес — два раза в неделю (артистка занимается уже более трёх месяцев).
  • Силовые тренировки — которые она недавно добавила в свой график.

Благодаря комплексному подходу Цыбульская сейчас чувствует себя прекрасно и полна энергии.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кроме того, легендарная американская телеведущая Опра Уинфри поразила поклонников феноменальным похудением, сбросив около 36 килограммов.