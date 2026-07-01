Иво Бобул впервые рассказал, почему похудел и сколько килограммов сбросил: "Было тяжело"

Народный артист Украины Иво Бобул наконец раскрыл секрет своего заметного похудения, которое долгое время интриговало его поклонников. В новом интервью певец признался, что сбросил более 15 килограммов ради легкости на сцене и в повседневной жизни.

73-летний Иво Бобул решительно опроверг слухи о возможных проблемах со здоровьем, подчеркнув, что изменение внешности — это его личный и вполне осознанный шаг. В эфире проекта "Наедине с Гламуром" Иво Васильевич рассказал, что главным стимулом для перемен стало ощущение физической тяжести, которое мешало ему выступать.

Иво Бобул рассказал, почему похудел Фото: YouTube

"Это личное желание, потому что мне было тяжело на сцене и в жизни. Поэтому я посоветовался с врачами и семьей, и мы решили немного похудеть, чтобы выглядеть хорошо", — заявил Бобул.

Профессиональный подход и поддержка

Путь к новой фигуре артист прошел под пристальным наблюдением специалистов и благодаря надежной поддержке близких. Певец подчеркнул, что достичь впечатляющего результата ему помогли регулярные рекомендации врачей и безоговорочная поддержка семьи. В то же время, несмотря на готовность раскрыть количество сброшенных килограммов, свою окончательную цифру на весах исполнитель пока держит в секрете.

Відео дня

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Иво Бобул сильно похудел — настолько, что певца теперь не узнать. Народный артист Украины побывал в одном из отелей в Черновцах, где у него есть даже именной номер-музей. Администрация "Буковины" не смогла обойти вниманием визит знаменитости, поэтому в своём Instagram похвасталась снимком с Иво Васильевичем у стойки регистрации.

Ранее Бобул подчеркивал, что не хочет публично называть причину своего похудения.

Кроме того, "Фокус" рассказывал , как выглядят его жена и дети.