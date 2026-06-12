"С ума сошли?": Иво Бобул прокомментировал свое похудение (фото)

Народный артист Украины Иво Бобул, которому совсем скоро исполнится 73 года, впервые прокомментировал свое резкое похудение.

Недавно в сети стало вирусным фото певца, на котором он заметно изменился. Теперь в проекте "ЖВЛ представляет" Иво Васильевич ответил хейтерам.

Иво Бобул сильно похудел

Бобул подчеркнул, что не хочет публично называть причину своего похудения.

"Я всегда говорю: вовремя заспиртовался. Так Бог дал. Выложил фотографию, где в Черновцах остановился в отеле, где у меня есть именной номер. И все сказали, что я так похудел. Но там столько грязи. Люди, вы с ума сошли, или живете на другой планете? Люди стареют, и вы тоже будете такими. Не надо это говорить. Я не купюра, чтобы нравиться", — заявил народный артист.

Бобул посоветовал пройти мимо, если он кому-то не нравится. Впрочем, причину похудения он все же не раскроет.

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"Не скажу ни слова. Людям не нужно знать то, что им не нужно знать. Нужно слушать песни — и всё. Пусть любят меня таким, какой я есть. Любить не нужно, просто уважать", — говорит музыкант

Иво Бобул сильно похудел Фото: Instagram

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Бобул прокомментировал громкое заявление своей бывшей жены Лилии Сандулесы об аборте.

Иво Васильевич критически отозвался о творчестве певицы Ирины Билык.

Кроме того, народный артист Украины вспомнил, как в свое время выступал перед Путиным и Лукашенко.