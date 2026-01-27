"Одна беда": Иво Бобул неожиданно раскритиковал Ирину Билык

Украинский певец и композитор Иво Бобул неожиданно критически высказался о творчестве своей коллеги по сцене Ирины Билык.

По мнению народного артиста, в начале карьеры Билык активно развивалась, но со временем остановилась и осталась в своем репертуаре. Об этом Бобул заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Иво Бобул об Ирине Билык

Бобул отметил, что популярность и концертная деятельность у Ирины есть по сей день. Впрочем, певец уверен, что ее потенциал можно раскрыть больше.

"Ирочка... Понимаешь, одна беда у Иры. Насколько я за ней наблюдал и помню, как она с Никитиным выходила на интервью, беленькая такая была, сидела на лавочке. Потом все раскручивалось. И она красиво пела свой репертуар, но дальше не пошло. Она осталась в этом репертуаре. Ее аудитория ушла, повзрослела, и ей стало неинтересно. Они начали искать другое. Она осталась немножко в своем коконе. Популярность есть, концерты тоже, но мне хотелось бы, чтобы она где-то... Немного... Ну, талантливая девушка", — отметил Иво Бобул.

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

Пока певица не отреагировала на критику коллеги по сцене.

