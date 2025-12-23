Ирина Билык показала, как украсила елку у себя дома к Рождеству (фото)
Украинская певица Ирина Билык показала, как украсила елку к новогодне-рождественским праздникам. Артистка уже готова к магическому периоду.
Артистка в Instagram отвечала на вопросы своих подписчиков. Один из них спросил о декоре дома к Рождеству.
Ирина Билык украсила елку
"Вы уже украсили дома елочку?" — спросил фанат знаменитости.
На что Билык ответила, что да, и даже показала праздничное дерево. Возле елки певицы стоят куча букетов от фанатов и подарки. А на самом дереве висят игрушки, на одной из которых пишет "Ирина Билык", а другая — в виде белого котика. Вероятно, это также подарок поклонников.
Также на елке можно увидеть обложки легендарных альбомов звезды.
Интересно, что новогодний вечер исполнительница проведет со своими поклонниками. 31 декабря она будет петь поклонникам в Киеве.
