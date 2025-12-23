Ирина Билык показала, как украсила елку у себя дома к Рождеству (фото)

Украинская певица Ирина Билык показала, как украсила елку к новогодне-рождественским праздникам. Артистка уже готова к магическому периоду.

Артистка в Instagram отвечала на вопросы своих подписчиков. Один из них спросил о декоре дома к Рождеству.

Ирина Билык украсила елку

"Вы уже украсили дома елочку?" — спросил фанат знаменитости.

На что Билык ответила, что да, и даже показала праздничное дерево. Возле елки певицы стоят куча букетов от фанатов и подарки. А на самом дереве висят игрушки, на одной из которых пишет "Ирина Билык", а другая — в виде белого котика. Вероятно, это также подарок поклонников.

Также на елке можно увидеть обложки легендарных альбомов звезды.

Елка Ирины Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

Интересно, что новогодний вечер исполнительница проведет со своими поклонниками. 31 декабря она будет петь поклонникам в Киеве.

