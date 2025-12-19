Поддержите нас UA
Ирина Билык заговорила о своем "приговоре": в сети отреагировали

Ирина Билык задала провокационный вопрос
Ирина Билык | Фото: instagram/bilyk_iryna

Певица Ирина Билык заговорила о судьбе украинской женщины, которая часто должна быть сильной перед вызовами мира. Артистка задалась вопросом: это выбор или на самом деле приговор.

В своем Instagram Билык показалась перед фанатами и задала очередной вопрос, который вызвал обсуждение в комментариях.

На селфи звезда предстала с ярким макияжем с акцентом на глазах. Она уложила свои светлые волосы в легкие локоны и смотрела прямо в камеру.

"Быть сильной — это выбор или приговор для украинской женщины?" — написала Ирина Билык.

Ирина Билык
Ирина Билык
Фото: instagram/bilyk_iryna

Реакция сети

В комментариях подписчики и подписчицы исполнительницы засыпали ее комплиментами и подискутировали на поставленный вопрос:

  • "Ирочка, бывает по-разному. Жизнь она такая".
  • "Думаю, что каждая хочет иметь рядом сильное плечо и быть рядом нежной, слабой девочкой! Но...в жизни не так, как мы себе рисуем".
  • "Это комбо: и выбор и приговор одновременно".
  • "Выбор — или пан или пропал".
  • "Скорее состояние души".
  • "Это наши реалии сегодняшнего дня, несмотря на стресс недосып от войны, ради детишек своих нужно быть сильной".
  • "Люблю тебя за твои вопросы".
  • "Я обожаю женственность вашу".
