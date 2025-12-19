Ирина Билык заговорила о своем "приговоре": в сети отреагировали
Певица Ирина Билык заговорила о судьбе украинской женщины, которая часто должна быть сильной перед вызовами мира. Артистка задалась вопросом: это выбор или на самом деле приговор.
В своем Instagram Билык показалась перед фанатами и задала очередной вопрос, который вызвал обсуждение в комментариях.
На селфи звезда предстала с ярким макияжем с акцентом на глазах. Она уложила свои светлые волосы в легкие локоны и смотрела прямо в камеру.
"Быть сильной — это выбор или приговор для украинской женщины?" — написала Ирина Билык.
Реакция сети
В комментариях подписчики и подписчицы исполнительницы засыпали ее комплиментами и подискутировали на поставленный вопрос:
- "Ирочка, бывает по-разному. Жизнь она такая".
- "Думаю, что каждая хочет иметь рядом сильное плечо и быть рядом нежной, слабой девочкой! Но...в жизни не так, как мы себе рисуем".
- "Это комбо: и выбор и приговор одновременно".
- "Выбор — или пан или пропал".
- "Скорее состояние души".
- "Это наши реалии сегодняшнего дня, несмотря на стресс недосып от войны, ради детишек своих нужно быть сильной".
- "Люблю тебя за твои вопросы".
- "Я обожаю женственность вашу".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Ирина Билык не перестает интриговать поклонников. После признания о личной жизни и отношении к мужчинам за 40 она затронула тему своего творчества.
- Исполнительница показала, как выглядит ее 10-летний сын Табриз.
Кроме того, исполнительница рассказала, какие у нее отношения с бывшим Коляденко.