Ирина Билык заговорила о своем "приговоре": в сети отреагировали

Певица Ирина Билык заговорила о судьбе украинской женщины, которая часто должна быть сильной перед вызовами мира. Артистка задалась вопросом: это выбор или на самом деле приговор.

В своем Instagram Билык показалась перед фанатами и задала очередной вопрос, который вызвал обсуждение в комментариях.

На селфи звезда предстала с ярким макияжем с акцентом на глазах. Она уложила свои светлые волосы в легкие локоны и смотрела прямо в камеру.

"Быть сильной — это выбор или приговор для украинской женщины?" — написала Ирина Билык.

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

Реакция сети

В комментариях подписчики и подписчицы исполнительницы засыпали ее комплиментами и подискутировали на поставленный вопрос:

"Ирочка, бывает по-разному. Жизнь она такая".

"Думаю, что каждая хочет иметь рядом сильное плечо и быть рядом нежной, слабой девочкой! Но...в жизни не так, как мы себе рисуем".

"Это комбо: и выбор и приговор одновременно".

"Выбор — или пан или пропал".

"Скорее состояние души".

"Это наши реалии сегодняшнего дня, несмотря на стресс недосып от войны, ради детишек своих нужно быть сильной".

"Люблю тебя за твои вопросы".

"Я обожаю женственность вашу".

