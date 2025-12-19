Ірина Білик заговорила про свій "вирок": у мережі відреагували

Співачка Ірина Білик заговорила про долю української жінки, яка часто повинна бути сильною перед викликами світу. Артистка задалася питанням: це вибір чи насправді вирок.

У своєму Instagram Білик показалася перед фанатами та поставила чергове запитання, яке викликало обговорення в коментарях.

На селфі зірка постала з яскравим макіяжем з акцентом на очах. Вона уклала своє світле волосся у легкі локони та дивилася прямо в камеру.

"Бути сильною — це вибір чи вирок для української жінки?" — написала Ірина Білик.

Ірина Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

Реакція мережі

У коментарях підписники та підписниці виконавиці засипали її компліментами та подискутували на поставлене запитання:

"Ірочка, буває по-різному. Життя воно таке".

"Думаю, що кожна хоче мати поруч сильне плече і бути поруч ніжною, слабкою дівчинкою! Але...в житті не так, як ми собі малюємо".

"Це комбо: і вибір і вирок водночас".

"Вибір — або пан або пропав".

"Скоріше стан душі".

"Це наші реалії сьогодення, незважаючи на стрес недосип від війни, заради діточок своїх потрібно бути сильною".

"Люблю тебе за твої запитання".

"Я обожнюю жіночність вашу".

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ірина Білик не перестає інтригувати прихильників. Після зізнання про особисте життя та ставлення до чоловіків за 40 вона порушила тему своєї творчості.

Виконавиця показала, який вигляд має її 10-річний син Табріз.

Крім того, виконавиця розповіла, які в неї стосунки з колишнім Коляденком.