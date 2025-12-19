Підтримайте нас RU
Ірина Білик заговорила про свій "вирок": у мережі відреагували

Ірина Білик поставила провокативне питання
Ірина Білик | Фото: instagram/bilyk_iryna

Співачка Ірина Білик заговорила про долю української жінки, яка часто повинна бути сильною перед викликами світу. Артистка задалася питанням: це вибір чи насправді вирок.

У своєму Instagram Білик показалася перед фанатами та поставила чергове запитання, яке викликало обговорення в коментарях.

На селфі зірка постала з яскравим макіяжем з акцентом на очах. Вона уклала своє світле волосся у легкі локони та дивилася прямо в камеру.

"Бути сильною — це вибір чи вирок для української жінки?" — написала Ірина Білик.

Ірина Білик
Ірина Білик
Фото: instagram/bilyk_iryna

Реакція мережі

У коментарях підписники та підписниці виконавиці засипали її компліментами та подискутували на поставлене запитання:

  • "Ірочка, буває по-різному. Життя воно таке".
  • "Думаю, що кожна хоче мати поруч сильне плече і бути поруч ніжною, слабкою дівчинкою! Але...в житті не так, як ми собі малюємо".
  • "Це комбо: і вибір і вирок водночас".
  • "Вибір — або пан або пропав".
  • "Скоріше стан душі".
  • "Це наші реалії сьогодення, незважаючи на стрес недосип від війни, заради діточок своїх потрібно бути сильною".
  • "Люблю тебе за твої запитання".
  • "Я обожнюю жіночність вашу".
