Ірина Білик заговорила про свій "вирок": у мережі відреагували
Співачка Ірина Білик заговорила про долю української жінки, яка часто повинна бути сильною перед викликами світу. Артистка задалася питанням: це вибір чи насправді вирок.
У своєму Instagram Білик показалася перед фанатами та поставила чергове запитання, яке викликало обговорення в коментарях.
На селфі зірка постала з яскравим макіяжем з акцентом на очах. Вона уклала своє світле волосся у легкі локони та дивилася прямо в камеру.
"Бути сильною — це вибір чи вирок для української жінки?" — написала Ірина Білик.
Реакція мережі
У коментарях підписники та підписниці виконавиці засипали її компліментами та подискутували на поставлене запитання:
- "Ірочка, буває по-різному. Життя воно таке".
- "Думаю, що кожна хоче мати поруч сильне плече і бути поруч ніжною, слабкою дівчинкою! Але...в житті не так, як ми собі малюємо".
- "Це комбо: і вибір і вирок водночас".
- "Вибір — або пан або пропав".
- "Скоріше стан душі".
- "Це наші реалії сьогодення, незважаючи на стрес недосип від війни, заради діточок своїх потрібно бути сильною".
- "Люблю тебе за твої запитання".
- "Я обожнюю жіночність вашу".
