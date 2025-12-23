Ірина Білик показала, як прикрасила ялинку в себе вдома до Різдва (фото)
Українська співачка Ірина Білик показала, як прикрасила ялинку до новорічно-різдвяних свят. Артистка вже готова до магічного періоду.
Артистка в Instagram відповідала на запитання своїх підписників. Один з них запитав про декор дому до Різдва.
Ірина Білик прикрасила ялинку
"Ви вже прикрасили вдома ялиночку?" — запитав фанат знаменитості.
На що Білик відповіла, що так, та навіть показала святкове дерево. Біля ялинки співачки стоять купа букетів від фанатів та подарунки. А на самому дереві висять іграшки, на одній з яких пише "Ірина Білик", а інша — у вигляді білого котика. Ймовірно, це також подарунок шанувальників.
Також на ялинці можна побачити обкладинки легендарних альбомів зірки.
Цікаво, що новорічний вечір виконавиця проведе зі своїми прихильниками. 31 грудня вона співатиме шанувальникам у Києві.
