Ірина Білик показала, як прикрасила ялинку в себе вдома до Різдва (фото)

Українська співачка Ірина Білик показала, як прикрасила ялинку до новорічно-різдвяних свят. Артистка вже готова до магічного періоду.

Артистка в Instagram відповідала на запитання своїх підписників. Один з них запитав про декор дому до Різдва.

Ірина Білик прикрасила ялинку

"Ви вже прикрасили вдома ялиночку?" — запитав фанат знаменитості.

На що Білик відповіла, що так, та навіть показала святкове дерево. Біля ялинки співачки стоять купа букетів від фанатів та подарунки. А на самому дереві висять іграшки, на одній з яких пише "Ірина Білик", а інша — у вигляді білого котика. Ймовірно, це також подарунок шанувальників.

Також на ялинці можна побачити обкладинки легендарних альбомів зірки.

Ялинка Ірини Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

Цікаво, що новорічний вечір виконавиця проведе зі своїми прихильниками. 31 грудня вона співатиме шанувальникам у Києві.

