"Одна біда": Іво Бобул несподівано розкритикував Ірину Білик

Український співак та композитор Іво Бобул несподівано критично висловився про творчість своєї колеги по сцені Ірини Білик.

На думку народного артиста, на початку кар’єри Білик активно розвивалася, але з часом зупинилася та залишилася у своєму репертуарі. Про це Бобул заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Іво Бобул про Ірину Білик

Бобул наголосив, що популярність і концертна діяльність в Ірини є по сьогодні. Втім, співак упевнений, що її потенціал можна розкрити більше.

"Ірочка… Розумієш, одна біда в Іри. Наскільки я за нею спостерігав і пам’ятаю, як вона з Нікітіним виходила на інтерв’ю, біленька така була, сиділа на лавочці. Потім усе розкручувалося. І вона красиво співала свій репертуар, але далі не пішло. Вона залишилася в цьому репертуарі. Її аудиторія пішла, подорослішала, і їй стало нецікаво. Вони почали шукати інше. Вона залишилася трішки у своєму коконі. Популярність є, концерти теж, але мені хотілося б, щоб вона десь… Трохи… Ну, талановита дівчина", — зазначив Іво Бобул.

Ірина Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

Наразі співачка не відреагувала на критику колеги по сцені.

