Ірина Білик показала, що сталося з її зовнішністю за 10 років: у коментарях обговорюють (фото)

Українська співачка Ірина Білик долучилася до популярного тренду в мережі, коли люди масово публікують свої фото з 2016 року, та показала, який вигляд мала 10 років тому.

Народна артистка України опублікувала у своєму Instagram знімок 2016 року, а разом з ним — фотографію, яку зробила вже у 2026-му.

Ірина Білик показала себе у 2016

Співачка на першому фото позує з темно-червоними губами. Вона уважно дивиться в камеру, позуючи в чорному вбранні. А на другому кадрі Ірина постала з макіяжем з акцентом на очі. Артистка з укладкою та яскравим манікюром зробила селфі.

На цьому Білик не зупинилася та закликала своїх фанатів відповісти, якою вона їм подобається більше.

"2016 чи 2026?" — лаконічно запитала знаменитість.

Ірина Білик у 2016 році Фото: instagram/bilyk_iryna

Ірина Білик у 2026 році Фото: instagram/bilyk_iryna

Реакція мережі

У коментарях підписники співачки засипали її компліментами та запевнили, що люблять кумира всі ці роки:

"Люблю і в 2016, і в 2026, і буду любити в 2046. Іро, ви гарна завжди. І час не має значення".

"Ірочка, ти завжди прекрасна немов весняна квіточка".

"Завжди чарівна та сяюча!".

"Завжди прекрасна та сама неймовірна жінка — Ірина".

"З кожним роком ще яскравішою, ще майстернішою та ще більш натхненною. Твоя творчість лише розквітає й продовжує захоплювати серця".

"Стильна та елегантна завжди".

