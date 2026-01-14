Підтримайте нас RU
Ірина Білик показала, що сталося з її зовнішністю за 10 років: у коментарях обговорюють (фото)

Ірина Білик показала своє фото 10-річної давнини
Ірина Білик | Фото: instagram/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик долучилася до популярного тренду в мережі, коли люди масово публікують свої фото з 2016 року, та показала, який вигляд мала 10 років тому.

Народна артистка України опублікувала у своєму Instagram знімок 2016 року, а разом з ним — фотографію, яку зробила вже у 2026-му.

Ірина Білик показала себе у 2016

Співачка на першому фото позує з темно-червоними губами. Вона уважно дивиться в камеру, позуючи в чорному вбранні. А на другому кадрі Ірина постала з макіяжем з акцентом на очі. Артистка з укладкою та яскравим манікюром зробила селфі.

На цьому Білик не зупинилася та закликала своїх фанатів відповісти, якою вона їм подобається більше.

"2016 чи 2026?" — лаконічно запитала знаменитість.

Ірина Білик
Ірина Білик у 2016 році
Фото: instagram/bilyk_iryna
Ірина Білик
Ірина Білик у 2026 році
Фото: instagram/bilyk_iryna

Реакція мережі

У коментарях підписники співачки засипали її компліментами та запевнили, що люблять кумира всі ці роки:

  • "Люблю і в 2016, і в 2026, і буду любити в 2046. Іро, ви гарна завжди. І час не має значення".
  • "Ірочка, ти завжди прекрасна немов весняна квіточка".
  • "Завжди чарівна та сяюча!".
  • "Завжди прекрасна та сама неймовірна жінка — Ірина".
  • "З кожним роком ще яскравішою, ще майстернішою та ще більш натхненною. Твоя творчість лише розквітає й продовжує захоплювати серця".
  • "Стильна та елегантна завжди".

