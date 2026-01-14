Ірина Білик показала, що сталося з її зовнішністю за 10 років: у коментарях обговорюють (фото)
Українська співачка Ірина Білик долучилася до популярного тренду в мережі, коли люди масово публікують свої фото з 2016 року, та показала, який вигляд мала 10 років тому.
Народна артистка України опублікувала у своєму Instagram знімок 2016 року, а разом з ним — фотографію, яку зробила вже у 2026-му.
Ірина Білик показала себе у 2016
Співачка на першому фото позує з темно-червоними губами. Вона уважно дивиться в камеру, позуючи в чорному вбранні. А на другому кадрі Ірина постала з макіяжем з акцентом на очі. Артистка з укладкою та яскравим манікюром зробила селфі.
На цьому Білик не зупинилася та закликала своїх фанатів відповісти, якою вона їм подобається більше.
"2016 чи 2026?" — лаконічно запитала знаменитість.
Реакція мережі
У коментарях підписники співачки засипали її компліментами та запевнили, що люблять кумира всі ці роки:
- "Люблю і в 2016, і в 2026, і буду любити в 2046. Іро, ви гарна завжди. І час не має значення".
- "Ірочка, ти завжди прекрасна немов весняна квіточка".
- "Завжди чарівна та сяюча!".
- "Завжди прекрасна та сама неймовірна жінка — Ірина".
- "З кожним роком ще яскравішою, ще майстернішою та ще більш натхненною. Твоя творчість лише розквітає й продовжує захоплювати серця".
- "Стильна та елегантна завжди".
