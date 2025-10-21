Раскаялся в грехах: Иво Бобул — об изменах, выступлении перед Путиным и самом дорогом подарке
Украинский певец Иво Бобул вспомнил, как выступал перед Путиным и Лукашенко. В частности, артист поразмышлял о том, почему люди изменяют в отношениях.
Исполнитель дал интервью Славе Демину. Бобул ответил на ряд провокационных вопросов — об изменах, самом дорогом подарке, выступлениях перед главой страны-агрессора.
Отношения с Ниной Матвиенко
Демин спросил, почему певца не было на похоронах Нины Матвиенко в октябре 2023 года.
"Потому что меня не было в Киеве. Я был за границей", — сказал Иво Бобул.
На вопрос о том, какие у них были отношения, артист ответил так: "Ну, встречались. Помню еще с тех времен, когда мы ездили в Россию. С тех времен мы так общались. Уважение было однозначное. Я говорил, что это был лучший голос Украины".
В частности, Бобул считает, что дочь легендарной певицы Тоня Матвиенко пытается быть похожей на маму, однако "Нина будет первая всегда".
Самый дорогой подарок
Слава Демин спросил, какой самый дорогой подарок получал Иво Бобул и чувствовал ли после этого вину.
"Подарки были, но я никому не должен ничего. Часы мне подарили крутые. Это такой самый большой подарок", — сказал музыкант.
Бобул добавил, что аксессуар стоил где-то 10 тысяч долларов. А его самый дорогой подарок это квартира дочери.
Выступления перед Путиным и Лукашенко
"Да, было. В Беларуси перед Лукашенко, перед Путиным. В Приднестровье были там. 10 лет было Приднестровью и пригласили меня туда. Я и "Песняры" были", — сказал украинский певец.
Исполнитель подчеркнул, что лично не общался с российским и белорусским президентами.
Об изменах
"Нет человека, который не совершал бы грехи. Все люди грешны. И я тем более. Вымаливаю, как могу. Человек для того сделан, чтобы совершать грехи. Потому что без грехов он не найдет путь к истине", — сказал Бобул.
Певец добавил: "Не воровал, это точно, не убивал, точно, на красивых женщин смотрел, а смотреть нельзя, а что делать?".
В частности, артист уверен, что внебрачных детей у него нет.
"Это не сейчас. Люди изменяли друг другу, видимо, от Адама и Евы. Так происходит. Женщины изменяют и мужчины изменяют. Только надо сделать так, чтобы никто не знал. Сердцу не прикажешь", — считает Иво Бобул.
Певец добавил, что, по его мнению, после того, как "химия" в отношениях заканчивается, "надо что-то другое".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Иво Бобул поделился мнением об уместности исполнения русскоязычного репертуара во время войны.
- Певец рассказал, как ему предлагали быть доносчиком КГБ.
Кроме того, артист ранее удивил размером своей пенсии,