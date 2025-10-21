Раскаялся в грехах: Иво Бобул — об изменах, выступлении перед Путиным и самом дорогом подарке

Украинский певец Иво Бобул вспомнил, как выступал перед Путиным и Лукашенко. В частности, артист поразмышлял о том, почему люди изменяют в отношениях.

Исполнитель дал интервью Славе Демину. Бобул ответил на ряд провокационных вопросов — об изменах, самом дорогом подарке, выступлениях перед главой страны-агрессора.

Иво Бобул рассказал о самом дорогом подарке

Отношения с Ниной Матвиенко

Демин спросил, почему певца не было на похоронах Нины Матвиенко в октябре 2023 года.

"Потому что меня не было в Киеве. Я был за границей", — сказал Иво Бобул.

На вопрос о том, какие у них были отношения, артист ответил так: "Ну, встречались. Помню еще с тех времен, когда мы ездили в Россию. С тех времен мы так общались. Уважение было однозначное. Я говорил, что это был лучший голос Украины".

В частности, Бобул считает, что дочь легендарной певицы Тоня Матвиенко пытается быть похожей на маму, однако "Нина будет первая всегда".

Відео дня

Нина Матвиенко умерла в октябре 2023 года Фото: УНІАН

Самый дорогой подарок

Слава Демин спросил, какой самый дорогой подарок получал Иво Бобул и чувствовал ли после этого вину.

"Подарки были, но я никому не должен ничего. Часы мне подарили крутые. Это такой самый большой подарок", — сказал музыкант.

Бобул добавил, что аксессуар стоил где-то 10 тысяч долларов. А его самый дорогой подарок это квартира дочери.

Иво Бобул Фото: Facebook

Выступления перед Путиным и Лукашенко

"Да, было. В Беларуси перед Лукашенко, перед Путиным. В Приднестровье были там. 10 лет было Приднестровью и пригласили меня туда. Я и "Песняры" были", — сказал украинский певец.

Исполнитель подчеркнул, что лично не общался с российским и белорусским президентами.

Об изменах

"Нет человека, который не совершал бы грехи. Все люди грешны. И я тем более. Вымаливаю, как могу. Человек для того сделан, чтобы совершать грехи. Потому что без грехов он не найдет путь к истине", — сказал Бобул.

Певец добавил: "Не воровал, это точно, не убивал, точно, на красивых женщин смотрел, а смотреть нельзя, а что делать?".

В частности, артист уверен, что внебрачных детей у него нет.

"Это не сейчас. Люди изменяли друг другу, видимо, от Адама и Евы. Так происходит. Женщины изменяют и мужчины изменяют. Только надо сделать так, чтобы никто не знал. Сердцу не прикажешь", — считает Иво Бобул.

Певец добавил, что, по его мнению, после того, как "химия" в отношениях заканчивается, "надо что-то другое".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Иво Бобул поделился мнением об уместности исполнения русскоязычного репертуара во время войны.

Певец рассказал, как ему предлагали быть доносчиком КГБ.

Кроме того, артист ранее удивил размером своей пенсии,