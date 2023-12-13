Иво Бобул рассказал, что ему предлагали быть доносчиком КГБ

Иво Бобулу поставили условия, или он доносит все, что нужно КГБ, или они сделают все, чтобы его карьера никуда не двигалась.

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По прошествии более 30 лет после распада СССР, 70-летний Иво Бобул признался, что ему предлагали быть стукачом КГБ. Подробности певец рассказал в интервью Славе Демину.

В частности, он признался, что когда он работал в Черновицкой филармонии и был солистом ВИА "Живая вода", еще в далеком 1981 году, к нему появлялись представители КГБ и предлагали сотрудничество.

Он также рассказал, что работники КГБ, хотели, чтобы Иво Бобул рассказывал им все, что происходит в музыкальных кругах. Их интересовала персона музыканта Юрия Шарифова, а также то, где он брал деньги.

1:07:07 — о предложении от КГБ стать стукачом

Иво Бобул признался, что не захотел быть стукачом и его совесть чиста перед всеми. Он никогда, ничего, ни о ком не доносил.

И хотя после отказа стукачить Иво Бобул имел проблемы, он не жалеет, что отказался.

После встречи с КГБ у него начались проблемы с работой, его отправляли на концерты на край географии, где не ступала человеческая нога.

Также Иво Бобул рассказал, что были времена, когда группа "Живая вода" сотрудничали с другой группой из Москвы под названием "Аракс". У них была взаимная выгода, у "Аракс" не было клавишных, а у "Живой воды" голосовой аппаратуры. Они договорились помочь друг другу и так гастролировали около 3 месяцев.

Однако, однажды в Харькове, где должен был пройти концерт, когда артисты пришли к сцене, они увидели, что их аппаратуру разобрали. Сделали это работники ОБХСС. Тогда также арестовали некоторых членов команды. Их всех отправили в Москву. Между тем Иво Бобул и его команда смогли уехать оттуда.

Напомним, Иво Бобул заявил, что для него "умер" Василий Вирастюк.