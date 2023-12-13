Іво Бобул розповів, що йому пропонували бути донощиком КДБ

Іво Бобулу поставили умови, або він доносить все, що потрібно КДБ, або вони зроблять все, щоб його карʼєра нікуди не рухалась.

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Після понад 30 років після розпаду СРСР, 70-річний Іво Бобул зізнався, що йому пропонували бути стукачем КДБ. Подробиці співак розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Зокрема, він зізнався, що коли він працював в Чернівецькій філармонії та був солістом ВІА "Жива вода", ще у далекому 1981 році, до нього зʼявлялися представники КДБ і пропонували співпрацю.

Він також розповів, що працівники КДБ, хотіли, щоб Іво Бобул розповідав їм все, що відбувається в музичних кругах. Їх цікавила персона музиканта Юрія Шаріфова, а також те, де він брав гроші.

1:07:07 - про пропозицію від КГБ стати стукачем

Іво Бобул зізнався, що не захотів бути стукачем і його совість чиста перед усіма. Він ніколи, нічого, ні про кого не доносив.

І хоч після відмови стукачити Іво Бобул мав проблеми, він не шкодує, що відмовився.

Після зустрічі з КДБ у нього почалися проблеми з роботою, його відправляли на концерти на край географії, де не ступала людська нога.

Також Іво Бобул розповів, що у ті часи гурт "Жива вода" співпрацювали з іншим гуртом з Москви під назвою "Аракс". У них була взаємна вигода, у "Аракс" не було клавішних, а у "Живої води" голосової апаратури. Вони домовилися допомогти один одному і так гастролювали близько 3 місяців.

Однак, одного разу у Харкові, де повинен був пройти концерт, коли артисти прийшли до сцени, вони побачили, що їх апаратуру розібрали. Зробили це працівники ОБХСС. Тоді також арештували деяких членів команди. Їх усіх відправили у Москву. Тим часом Іво Бобул та його команда змогли поїхати звідти.

Нагадаємо, Іво Бобул заявив, що для нього "помер" Василь Вірастюк.