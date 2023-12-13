Іво Бобул заявив, що для нього "помер" Василь Вірастюк

Конфлікт Іво Бобула та Василя Вірастюка триває вже більше 7 років.

Related video

70-річний співак Іво Бобул заявив, що досі не пробачив українського силача Василя Вірастюка, який більше ніж сім років публічно поглузував над ним. Про це він розповів у інтерв’ю Славі Дьоміну.

Мова йде про скандал родом з далекого 2016 року. Тоді одного разу Василь Вірастюк приїхавши в один із готелів у місті Чернівці публічно висміяв, що там є особистий номер Іво Бобула, де висять його фотографії та концертні костюми.

Звісно співаку не сподобалась поведінка Вірастюка, оскільки особисто вони навіть не знайомі. Іво Бобул вважає подібні жарти дурістю ніяк по іншому. Також співак розцінив таку поведінку Вірастюка як приниження та глузування над всією його творчістю.

0:53:50 - як досі не вибачив Василя Вірастюка

Звісно Слава Дьомін не втратив можливості і запитав у Іво Бобула, чи пробачив він Вірастюка. Співак заявив: "Ця для мене людина померла назавжди".

Однак попри те, що Іво Бобул досі ображений він заявив, що якби Вірастюк вибачився за свої слова та дії, то він зміг би його пробачити. А так вони жодного разу в житті не бачилися і не говорили про ситуацію, яка виникла.

Нагадаємо, зірка фільму "Людина павук" п'ять років не платив за воду. Актор пояснив чому накопичив багатотисячний борг.