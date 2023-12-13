Иво Бобул заявил, что для него "умер" Василий Вирастюк

Конфликт Иво Бобула и Василия Вирастюка продолжается уже более 7 лет.

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70-летний певец Иво Бобул заявил, что до сих пор не простил украинского силача Василия Вирастюка, который более семи лет публично посмеялся над ним. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

Речь идет о скандале родом из далекого 2016 года. Тогда однажды Василий Вирастюк приехав в один из отелей в городе Черновцы публично высмеял, что там есть личный номер Иво Бобула, где висят его фотографии и концертные костюмы.

Конечно певцу не понравилось поведение Вирастюка, поскольку лично они даже не знакомы. Иво Бобул считает подобные шутки глупостью никак по другому. Также певец расценил такое поведение Вирастюка как унижение и насмешки над всем его творчеством.

0:53:50 — как до сих пор не простил Василия Вирастюка

Конечно Слава Демин не упустил возможности и спросил у Иво Бобула, простил ли он Вирастюка. Певец заявил: "Этот для меня человек умер навсегда".

Однако несмотря на то, что Иво Бобул до сих пор обижен он заявил, что если бы Вирастюк извинился за свои слова и действия, то он смог бы его простить. А так они ни разу в жизни не виделись и не говорили о ситуации, которая возникла.

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