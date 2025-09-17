Поддержите нас UA
Стиль жизни

"Ему сейчас тяжело": Иво Бобул рассказал, в каком положении сейчас Андрей Данилко

Верка Сердючка с Иво Бобулом
Иво Бобул высказался о позиции Верки Сердючки | Фото: Фокус

Известный украинский исполнитель высказал свою позицию относительно исполнения русскоязычных песен во время войны, сделав исключение лишь для одного коллеги — Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки.

Народный артист Украины Иво Бобул, который ранее удивил размером своей пенсии, поделился мнением об уместности исполнения русскоязычного репертуара в условиях полномасштабной войны. Артист категорически выступает против такой практики, но делает исключение для одного коллеги. Свою позицию он озвучил в интервью "Суспільному".

"Меня смущает один человек. Я люблю этого человека за его творческий путь, потому что он сам себя сделал. Это Верка Сердючка. Я понимаю, что у нее есть много репертуара, который будет звучать только на русском. Переделать это невозможно. Может попробовать, но не будет такого колорита... Ему тяжело сейчас... Но он мудрый парень, думаю, что найдет, и у него все получится", — подчеркнул артист.

Певец объяснил, что ситуация с персонажем Андрея Данилко уникальна из-за специфики создания образа. Персонаж "Верка Сердючка" формировался еще в 1990-х и в начале 2000-х годов, когда значительная часть репертуара создавалась на русском языке.

По словам Бобула, многие хиты Сердючки неразрывно связаны с русским языком, и попытки их перевода могут уничтожить уникальную атмосферу номеров. Он понимает сложность ситуации, в которой оказался Данилко.

Бобул подчеркнул, что переход на украиноязычный репертуар для такого специфического образа может потребовать серьезного переосмысления концепции всего шоу, ведь язык был лишь частью театрального представления.

Верка Сердючка выступает
Андрей Данилко в образе Верки Сердючки
Фото: Eurovision.tv

В то же время в отношении других исполнителей позиция музыканта остается неизменной. Он убежден, что украинская культура в период войны нуждается в максимальной поддержке, а исполнители, которые работают в более традиционных форматах, способны безболезненно адаптироваться к украиноязычным песням.

