"Ему сейчас тяжело": Иво Бобул рассказал, в каком положении сейчас Андрей Данилко

Известный украинский исполнитель высказал свою позицию относительно исполнения русскоязычных песен во время войны, сделав исключение лишь для одного коллеги — Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки.

Related video

Народный артист Украины Иво Бобул, который ранее удивил размером своей пенсии, поделился мнением об уместности исполнения русскоязычного репертуара в условиях полномасштабной войны. Артист категорически выступает против такой практики, но делает исключение для одного коллеги. Свою позицию он озвучил в интервью "Суспільному".

"Меня смущает один человек. Я люблю этого человека за его творческий путь, потому что он сам себя сделал. Это Верка Сердючка. Я понимаю, что у нее есть много репертуара, который будет звучать только на русском. Переделать это невозможно. Может попробовать, но не будет такого колорита... Ему тяжело сейчас... Но он мудрый парень, думаю, что найдет, и у него все получится", — подчеркнул артист.

Певец объяснил, что ситуация с персонажем Андрея Данилко уникальна из-за специфики создания образа. Персонаж "Верка Сердючка" формировался еще в 1990-х и в начале 2000-х годов, когда значительная часть репертуара создавалась на русском языке.

По словам Бобула, многие хиты Сердючки неразрывно связаны с русским языком, и попытки их перевода могут уничтожить уникальную атмосферу номеров. Он понимает сложность ситуации, в которой оказался Данилко.

Бобул подчеркнул, что переход на украиноязычный репертуар для такого специфического образа может потребовать серьезного переосмысления концепции всего шоу, ведь язык был лишь частью театрального представления.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки Фото: Eurovision.tv

В то же время в отношении других исполнителей позиция музыканта остается неизменной. Он убежден, что украинская культура в период войны нуждается в максимальной поддержке, а исполнители, которые работают в более традиционных форматах, способны безболезненно адаптироваться к украиноязычным песням.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Иво Бобул рассказал, что ему предлагали быть доносчиком КГБ.

Кроме этого, артист признался, почему для него "умер" Василий Вирастюк.

Также Бобул рассказал о своем 20-летнем сыне, которого крестил Леонид Кучма. Оказывается, парень продолжает обучение в одном из престижных университетов.