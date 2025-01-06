Иво Бобул рассказал, где учится его сын, которого крестил Кучма

71-летний певец Иван Бобул рассказал о своем 20-летнем сыне, которого крестил Леонид Кучма. Оказывается, парень продолжает обучение в одном из престижных университетов.

Related video

71-летний украинский певец Иво Бобул рассказал о своем 20-летнем сыне Данииле, которого крестил экс-президент Леонид Кучма. Сделал он это в интервью на YouTube-канале Rostyslove Production.

По словам Бобула, его сын сейчас учится на втором курсе в институте международных отношений и уже определился с жизненным путем.

"Данилко сейчас учится в институте международных отношений. Очень рад, что он выбрал свою стезю в жизни," — поделился певец.

Также он отметил, что сын проходит курсы водителей и регулярно посещает его концерты, слушая его песни.

"Очень его люблю," — подчеркнул Иво Бобул.

Личная жизнь Иво Бобула

Певец женат в четвертый раз. Его супруга Наталья на 12 лет младше его. Они познакомились в середине 90-х, когда Иво выступал в ресторане, где Наталья была в компании другого мужчины. Бобул признался, что уже тогда ему пришло в голову, как она целуется, и он не упустил шанс. Брак с Натальей был зарегистрирован без торжеств, а в тот же день певец поехал на концерт. Интересно, что крестным отцом младшего сына Иво Бобула является второй президент Украины Леонид Кучма.

Напомним, ранее мы писали, что Иво Бобул рассказал, что ему предлагали быть доносчиком КГБ.

Кроме этого, Фокус писал, что Иво Бобул заявил, что для него "умер" Василий Вирастюк.