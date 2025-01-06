Іво Бобул розповів, де навчається його син, якого хрестив Кучма

71-річний співак Іван Бобул розповів про свого 20-річного сина, якого хрестив Леонід Кучма. Виявляється, хлопець продовжує навчання в одному з престижних університетів.

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71-річний український співак Іво Бобул розповів про свого 20-річного сина Данила, якого хрестив екс-президент Леонід Кучма. Зробив він це в інтерв'ю на YouTube-каналі Rostyslove Production.

За словами Бобула, його син зараз навчається на другому курсі в інституті міжнародних відносин і вже визначився з життєвим шляхом.

"Данилко зараз вчиться в інституті міжнародних відносин. Дуже радий, що він обрав свою стезю в житті," — поділився співак.

Також він зазначив, що син проходить курси водіїв та регулярно відвідує його концерти, слухаючи його пісні.

"Дуже його люблю," — підкреслив Іво Бобул.

Особисте життя Іво Бобула

Співак одружений учетверте. Його дружина Наталія на 12 років молодша за нього. Вони познайомилися в середині 90-х, коли Іво виступав у ресторані, де Наталія була в компанії іншого чоловіка. Бобул зізнався, що вже тоді йому спало на думку, як вона цілується, і він не втратив шанс. Шлюб із Наталією був зареєстрований без урочистостей, а того ж дня співак поїхав на концерт. Цікаво, що хрещеним батьком молодшого сина Іво Бобула є другий президент України Леонід Кучма.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Іво Бобул розповів, що йому пропонували бути донощиком КДБ.

Крім цього, Фокус писав, що Іво Бобул заявив, що для нього "помер" Василь Вірастюк.