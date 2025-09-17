"Йому зараз тяжко": Іво Бобул розказав, в якому становищі зараз Андрій Данилко (фото)
Відомий український виконавець висловив свою позицію щодо виконання російськомовних пісень під час війни, зробивши виняток лише для одного колеги – Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки.
Народний артист України Іво Бобул, який раніше здивував розміром своєї пенсії, поділився думкою про доречність виконання російськомовного репертуару в умовах повномасштабної війни. Артист категорично виступає проти такої практики, але робить виняток для одного колеги. Свою позицію він озвучив в інтерв'ю "Суспільному".
"Мене бентежить одна людина. Я люблю цю людину за її творчий шлях, бо вона сама себе зробила. Це Вєрка Сєрдючка. Я розумію, що в неї є багато репертуару, який звучатиме тільки російською. Переробити це неможливо. Може спробувати, але не буде такого колориту… Йому тяжко зараз… Але він мудрий хлопець, думаю, що знайде, і в нього все вийде", — наголосив артист.
Співак пояснив, що ситуація з персонажем Андрія Данилка унікальна через специфіку створення образу. Персонаж "Вєрка Сердючка" формувався ще в 1990-х та на початку 2000-х років, коли значна частина репертуару створювалася російською мовою.
За словами Бобула, багато хітів Сердючки нерозривно пов'язані з російською мовою, і спроби їх перекладу можуть знищити унікальну атмосферу номерів. Він розуміє складність ситуації, в якій опинився Данилко.
Бобул підкреслив, що перехід на українськомовний репертуар для такого специфічного образу може потребувати серйозного переосмислення концепції всього шоу, адже мова була лише частиною театральної вистави.
Водночас щодо інших виконавців позиція музиканта залишається незмінною. Він переконаний, що українська культура в період війни потребує максимальної підтримки, а виконавці, які працюють у більш традиційних форматах, здатні безболісно адаптуватися до українськомовних пісень.
